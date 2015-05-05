Встречает казахский аул

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Асет КАЛЫМОВ, Алматинская область
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Организаторами праздничного форума, посвященного 550-летию Казахского ханства, юбилею Великой Победы и успешному завершению выборов Пре­зидента страны, выступили Казахстанская ассоциация предпринимателей «Казка», Алматинская бизнес-ассоциация совместно с фондом науки и культуры «Тамшы». В каждой юрте красивого юрточного городка был накрыт щедрый дастархан: подавали наурыз-коже, казы-карта, плов, кумыс, шубат. Гостей встречали батыры в доспехах, женщины в ярких камзолах – большинство участников праздника надели по случаю чапаны, тюбетейки, другие предметы казахской национальной одежды. Рядом с белоснежными юртами мастера-ремесленники выставляли изделия народно-прикладного искусства, ребята играли в асыки, лянгу, тогызкумалак, катались на алтыбаканах.
– Мы уже второй год подряд проводим культурный форум, посыл которого – ознакомить наших гостей и друзей с казахскими обычаями, возродить забытые народные традиции, – сказал председатель правления ассоциации «Казка» Жумабек Жаныкулов. – Мы знаем, что во время празднования Наурыза полагает­ся прощать обиды, желать друг другу счастья и добра. Этот праздник должен стать объединяющим фактором для всех этносов, населяющих Казахстан. Необходимо дорожить стабильностью в стране, сохранять духовное единство и передавать высокие ценности старины из поколения в поколение.
Приехавших жителей Алматы, Астаны, Шымкента, а также зарубежных гостей ожидали интереснейшие зрелища. Организаторы устроили ряд конкурсов в номинациях «Традиционная кухня», «Национальная одежда», «Убранство домов», победители получили ценные призы. Установленные на открытой площадке 37 юрт разделились на 5 аулов, которые представили традиции и обы­чаи Северного, Южного, Восточного, Центрального и Западного Казахстана.
Незабываемым моментом красочного театрализованного шоу «Наурыз ауылы», устроенного артистами Казахского государственного академического театра им. Г. Мусрепова, стало появление Абыз-ата, который благословил народ Казахстана на добрые начинания и процветание. Практически каждый пришедший сюда принял участие в представлениях, демонстрировавших казахское гостеприимство, национальную свадьбу, прием и проводы сватов, обряды «беташар», «тусау кесер». Увлекательными оказались состязания по қазақ күресi, гиревому спорту, перетягиванию каната, армрестлингу. Красавицы в ярких костюмах радовали гостей народными танцами, а Кожанасыр и Тазша-бала смешили всех шутками-прибаутками.
Праздник завершился массовым танцевальным флэшмобом «Қара жорға», а также концертом, где своим мастерством порадовали группы вокалистов и домбристов фонда науки и культуры «Тамшы».

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