Сегодня такие центры в глубинке становятся точками роста, открывают дорогу к профессиям будущего и дают главное – уверенность, что реализовать себя можно и на малой родине. В Смирново заработал также многофунк­циональный ледовый корт. Зимой он будет действовать как площадка для игры в хоккей и катания на коньках, а летом – как футбольное поле.

Особое внимание уделяется в селе образованию. Благодаря поддержке ТОО «Полтавское» на развитие сельской школы направлены значительные инвестиции: более 100 млн тенге на ремонт и еще 120 млн – на создание современной образовательной среды.

Полтавская средняя школа первой в регионе внедрила программу «Жас ғалым». Здесь развивают исследовательское мышление, формируют инженерные навыки и пробуждают интерес к науке.