«Вся страна взлетит на воздух» – Трамп пригрозил стереть Иран с лица земли

Американский лидер также обвинил своего предшественника Джо Байдена в недостаточно жесткой политике по отношению к Тегерану

Фото: aa.com.tr

Президент США Дональд Трамп выступил с угрозой в адрес Ирана, пообещав стереть с лица земли всю страну, если его жизнь окажется в опасности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

"Им не следует так делать, но я предупредил: если что-то случится, вся страна взлетит на воздух. <...> У меня очень четкие инструкции - что-нибудь случится, и они будут стерты с лица земли", - сказал он, комментируя утверждение ведущей телеканала NewsNation о том, что Иран угрожает Трампу.

Американский лидер также обвинил своего предшественника на посту президента Джо Байдена в недостаточно жесткой политике по отношению к Тегерану.

"Мы всегда удивлялись, почему Байден ничего не говорит? Будь я тогда здесь [в Белом доме], и угрожай они кому-нибудь - даже не президенту, а просто кому-нибудь - как это было со мной, я бы точно нанес им очень сильный удар", - заявил он.

Напомним, на прошлой неделе председатель иранского Меджлиса (однопалатного парламента) Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Иран готов преподать Трампу "незабываемый урок" в случае принятия им решения о нападении на исламскую республику.

Также Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты владеют вооружениями, о которых не известно остальному миру.

"У нас есть вооружения, о которых никто не знает. Вероятно, было бы хорошо никому об этом не рассказывать, но у нас есть удивительные вооружения", - сказал он в интервью телеканалу NewsNation, комментируя заявление журналиста о том, что при военной операции в Венесуэле было применено некое звуковое оружие.

Глава американской администрации не раскрыл подробностей об упомянутом оружии.

