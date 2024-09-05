Второе по высоте здание мира построят в ОАЭ

В мире , Строительство
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Айман Аманжолова
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725-метровую башню «Бурдж-Азизи» построят в Дубае

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Высота «Бурдж-Азизи» составит 725 м, что сделает ее вторым по высоте зданием в мире — после 828-метровой «Бурдж-Халифы», также расположенной в Дубае. Небоскреб обойдет по этому показателю башню Merdeka 118 в Куала-Лумпуре, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК.

В Дубае будет построен второй по высоте в мире небоскреб, который уступит действующему рекордсмену — находящейся там же «Бурдж-Халифе», но превзойдет 679-метровую башню Merdeka 118 в Куала-Лумпуре. Об этом сообщил застройщик Azizi Developments в сети X.

Здание построят на Шейх-Зайед-роуд, проект обойдется в $1,63 млрд. Ожидается, что строительные работы будут завершены в 2027 году.

Azizi Developments презентовала «Бурдж-Азизи» еще в январе, однако точная высота здания на тот момент не была определена. Если башня будет достроена, два самых высоких небоскреба в мире будут находиться в Дубае.

Дизайн башни, согласно проекту, задуман в прямоугольных формах, она сужается с увеличением высоты. Фасад здания будет полностью застеклен.

Фото: azizidevelopments.com

В «Бурдж-Азизи» разместятся торговый центр, элитные резиденции и пентхаусы, семизвездочный отель и «уникальная смотровая площадка». Часть здания займут заведения общественного питания и другие предприятия сферы услуг.

Высота самого высокого в мире здания — небоскреба «Бурдж-Халифа» при 163 этажах составляет 828 м. Он строился в 2004–2010 годах с целью диверсифицировать экономику эмирата - увеличить долю туризма и финансового сектора и уменьшить зависимость от экспорта нефти.

В здании расположены апартаменты и офисные помещения, рестораны, тренажерные залы, бассейны, смотровые площадки и прочее.

 

#ОАЭ #Дубай #небоскреб #БурджАзизи

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