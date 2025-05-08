Второй и третий туры голосования на конклаве не привели к избранию Папы Римского

В мире
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

До конца дня состоится еще одно голосование

© marco iacobucciIPA/ Sipa USA via Reuters Connect

В Сикстинской капелле, где в полной изоляции на конклав собираются 133 кардинала-выборщика Папы Римского, прошли второй и третий туры голосования, сообщает Kazpravda.kz

Как передает корреспондент ТАСС, после двух голосований утром из печи капеллы пошел черный дым, что свидетельствует о том, что никто из кандидатов не набрал необходимые две трети голосов.

Накануне прошло первое голосование кардиналов, оно продлилось более трех часов. Кардиналы находятся в изоляции, под клятвой о неразглашении, и их единственный способ общения с внешнем миром - сигнальным дымом из трубы.

По данным римских властей, на площади Святого Петра, на которой хорошо видна труба, в первый вечер собрались до 50 тыс. человек. Первое голосование еще ни разу не было результативно. Нынешний конклав самый многочисленный, и кворум небывало высок - 89 голосов.

До конца дня состоится еще одно голосование. Дым идет дважды в день - после завершения тура из двух голосований. Белый дым, означающий, что конклав избрал нового главу Римско-католической церкви, может появиться после каждого голосования. В печи сжигаются бюллетени, для окрашивания дыма используется химическая смесь.

#голосование #папа Римский #конклав #кардиналы

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