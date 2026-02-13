Второй выпуск проекта Димаша представит туристские локации Туркестана

Дана Аменова
специальный корреспондент

Творческое путешествие исполнителей из шести стран пройдет по знаковым маршрутам

Фото: Kazakh Tourism

Во втором эпизоде проекта Voice Beyond Horizon Димаш Кудайберген показал миру красоту и мудрость Туркестана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Dimashnews.com

Восемь путешественников отправились исследовать важный торговый перекресток, связывающий Китай, Центральную Азию и Европу. На протяжении веков караваны не только привозили шёлк и пряности, но и способствовали взаимодействию восточной и западной цивилизаций, религий, культур и музыки.

Димаш подготовил для участников несколько интересных приключений. «Концерт традиционных блюд и песен» раскрыл самые аутентичные народные традиции Казахстана: под мелодичные звуки домбры гости попробовали бешбармак и другие традиционные блюда на уличном базаре.

«Экологическая симфония подсолнухов и пчел» познакомила путешественников с чистотой природной жизни. Певцы отправились на поле подсолнухов за городом, чтобы в золотых волнах цветов и теплых солнечных лучах, слушая шелест ветра в цветочном море с жужжащим ритмом пчел, ловить исцеляющее вдохновение для музыкального творчества.

«Вариации тысячелетий судьбы Шёлкового пути» — исторический центр Туркестана, древний город Отрар позволил участникам в обветшалых руинах услышать отголоски былого, шум караванов, сновавших по Шёлковому пути.

Глазами молодых певцов, заряженных энергетикой сакральных мест, полных любознательности и стремления погрузиться в каждую деталь окружающего пространства, зрители совершили историческое погружение в обычаи святых мест.

Путешествие певцов в древний город завершилось в вечерних огнях. За день они собрали народные мелодии, вошли в резонанс с ритмами природы и отголосками исторического эха.

Наполнив свой творческий багаж, они начали готовиться к местному конкурсу под внимательным профессиональным руководством продюсера шоу Димаша Кудайбергена, который уделил время каждому конкурсанту, поделившись тайнами специальности.

Выступления восьми участников, подготовленные под впечатлениями от путешествия по этнографическим местам Туркестана, зрители увидят уже в следующем выпуске шоу.

Ранее перед ними выступила музыкальный эксперт проекта, известная китайская певица Лэй Цзя. Она представила песню — оду земле, отметив, что Китай, как и Казахстан, испытывает особенный трепет перед родными краями.

#Туркестан #Димаш #Voice Beyond Horizon

