Фото: Kazpravda.kz
Общество
Ввести в школах предмет «Букварь человечности» предложила член Нацкомиссии по делам женщин

Духовно-нравственное воспитание детей и подростков, формирование у них ключевых жизненных ценностей, ответственного отношения к своим решениям и другие вопросы вошли в список приоритетов работы Нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, заседание которой прошло на неделе. 

Говоря о вопросах воспитания, главный редактор газеты «Семей таңы» из Абайской области Риза Молдашева в качестве одной из ключевых задач выделила совершенствование системы образования.

– Как говорил великий казахский просветитель Ахмет Байтурсынов: «Чтобы быть образованным, нужно обучение. Чтобы быть богатым, нужно свое дело. А чтобы быть сильным, необходимо единство». Эти идеи должны стать для нас мотиватором в современных реалиях. Воспитанию в дошкольных учреждениях и начальной школе, на мой взгляд, необходимо уделить особое внимание, потому что дети с ранних лет погружаются в поток информации через социальные сети. Эмоционально окрашенные, яркие видео и фото в соцсетях в лучшем случае не несут смысловой нагрузки, в худшем – могут навредить ребенку. Они не дают знаний, не стимулируют развитие мышления, отвлекают внимание от образовательного и воспитательного процесса, – отметила она.

В школе, по словам Ризы Молдашевой, детям необходимо помимо стандартных предметов преподавать цифровую и медиа­грамотность, учить их информационной гигиене и критическому мышлению. Также она предложила ввести предмет «Адамгершілік әліппесі» – «Букварь человечности», в рамках которого давать знания о важнейших духовных и культурных ценностях.

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