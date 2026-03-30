Новая концепция ориентирована на переход к модели циркулярной экономики, при которой отходы рассматриваются как ресурс

В рамках Международного дня без отходов Минэкологии подчеркивает важность перехода к устойчивому управлению отходами и развитию инфраструктуры переработки в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Ведомство проводит масштабную системную реформу отрасли управления отходами.

Ключевым этапом стало утверждение постановлением Правительства РК от 31 декабря 2025 года Концепции управления всеми видами отходов на 2026-2030 годы. Это первый стратегический документ, формирующий целостную и интегрированную модель развития отрасли.

Центральным элементом реформы станет создание Национального центра управления отходами на базе трансформации АО «Жасыл даму». Новый центр будет выполнять функции координатора всей системы, обеспечивая межведомственное взаимодействие, единые стандарты и контроль на национальном уровне.

Одним из ключевых направлений является внедрение цифровой системы учета и мониторинга отходов на всех этапах от образования до утилизации.

В рамках реформы предусмотрено развитие инфраструктуры сортировки и переработки, формирование рынка вторичных ресурсов, решение проблемы исторически накопленных отходов и усиление контроля за опасными и медицинскими отходами.

Отдельный акцент сделан на расширении услуг вывоза твердых бытовых отходов в сельских населенных пунктах, где ранее отсутствовала системная инфраструктура. Это позволит сократить стихийные свалки и повысить уровень экологической безопасности регионов.

Концепция также ориентирована на переход к модели циркулярной экономики, при которой отходы рассматриваются как ресурс. Предусматривается стимулирование переработки и повторного использования, привлечение инвестиций и внедрение современных технологий утилизации.