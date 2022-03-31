Выборный процесс депутатов от АНК всегда вызывал много дискуссий – общественник

Сегодня, на старте жизненно важных реформ, казахстанцам нужно сохранять сплоченность, общенациональное единство и солидарность. Ведь только сообща мы сможем построить новый Казахстан, уверены спикеры очередного «Эксперт-совета», обсуждающие Послание Главы государства.

Одно из направлений моей дея­тельности как общественника – работа по защите прав граждан, в том числе представителей этнических групп и мигрантов. Поэтому все предложения, направленные на совершенствование судебной и правоохранительной систем, защиту фундаментальных прав человека, наделение уполномоченного по правам человека правом обращаться в Конституционный суд, вселяют большие надежды на конкретные изменения в этой сфере.

Планируемое внедрение смешанной пропорционально-мажоритарной системы выборов, переформатирование порядка формирования и функций Парламента, усиление роли маслихатов, упрощение процедуры регистрации политических партий и расширение возможностей для партийной системы демонстрируют реальные преобразования, направленные на формирование системы «честных выборов».

Особое внимание привлек воп­рос об отмене квоты Ассамблеи народа Казахстана в Мажилисе. Говоря искренне, выборный процесс депутатов от АНК всегда вызывал много дискуссий. Теперь в этом вопросе поставлена точка. Предложен действенный и законный механизм.

Мы видим, что в президентской программе учтены мнения и предложения общественных деятелей, экспертов, НПО. Проведены обсуждения с членами НСОД и в регионах. Учтены рекомендации депутатов Парламента, членов Конституционного совета, Центральной избирательной комиссии, Верховного суда.

Дальнейшее усиление роли НСОД, планы по преобразованию его в «Ұлттық Құрылтай» с республиканским охватом говорит о трепетном отношении Президента к мнению каждого гражданина, о намерении вести открытый диалог с народом.

Предложенные реформы устанавливают новые морально-этические планки как для представителей власти всех уровней, так и для общества, и это свидетельствует о продвижении государства по изначально определенному курсу. Меня, как общественника, преобразования вдохновляют: система начала работать.