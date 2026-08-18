Выборы в Курултай: ЦИК определил правила голосования и подведения итогов

Член Центризбиркома Азамат Айманакумов на сегодняшнем заседании комиссии рассказал о том, как будет организовано голосование. Так, проходить оно будет на 10 423 избирательных участках, в том числе в 79 при представительствах нашей страны в 61 иностранном государстве, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как уточняется, голосование будет проходить с 7 часов утра до 20:00 часов вечера. Вместе с тем, на некоторых участках, к примеру, образованных в воинских частях, на непрерывно действующем производстве, вахтовых поселках, домах отдыха, санаториях больницах и так далее, участковая комиссия может объявить голосование законченным в любое время, если проголосовали все граждане, включенные в список.

«Находящиеся в помещении для голосования лица обязаны строго соблюдать правила, установленные участковой избирательной комиссией. Председатель соответствующей участковой избирательной комиссии регулирует количество граждан, находящихся в помещении для голосования одновременно; ответственен за порядок и имеет право потребовать от любого, кто нарушает положения Конституционного закона «О выборах в РК» и препятствует проведению голосования, покинуть помещение. В день голосования запрещается присутствие в помещении для голосования посторонних лиц, не связанных с процессом голосования. В случае нарушения законодательства РК о выборах член участковой избирательной комиссии немедленно отстраняется от участия в ее работе, а наблюдатель и иные лица удаляются из помещения для голосования по мотивированному решению избирательной комиссии, принятому в письменной форме», – отметил Азамат Айманакумов.

Член ЦИК также напомнил о возможностях граждан проголосовать на дому, если они не могут прибыть на участок по состоянию здоровья или по причине ухода за больным членом семьи.

Итоги выборов депутатов Курултая устанавливаются Центральной избирательной комиссией в десятидневный срок со дня проведения выборов.