Выделенные на туалеты 75 млн тенге похитили в области Жетісу

Санитарно-гигиенические узлы планировали установить на туристических объектах
Прокуроры области добились осуждения руководителя отдела ЖКХ района и директора подрядной организации, сообщает Kazpravda.kz
Руководитель отдела ЖКХ Сарканского района и директор подрядной организации похитили 74,7 млн тенге бюджетных денег, предназначенных для установки санитарно-гигиенических узлов на туристических объектах.
Прокурорская проверка показала, что объект фактически не функционировал, а выделенные бюджетные средства уже израсходованы.
«Прокуратурой Сарканского района начато досудебное расследование и дело было доведено до суда. Приговором суда руководитель ЖКХ района и директор подрядной организации осуждены к различным срокам лишения свободы», –прокомментировали в надзорном органе.
Там же добавили, что приговор суда не вступил в законную силу.