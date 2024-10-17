Выделенные на туалеты 75 млн тенге похитили в области Жетісу

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуроры области добились осуждения руководителя отдела ЖКХ района и директора подрядной организации, сообщает Kazpravda.kz

Руководитель отдела ЖКХ Сарканского района и директор подрядной организации похитили 74,7 млн тенге бюджетных денег, предназначенных для установки санитарно-гигиенических узлов на туристических объектах.

Прокурорская проверка показала, что объект фактически не функционировал, а выделенные бюджетные средства уже израсходованы.

«Прокуратурой Сарканского района начато досудебное расследование и дело было доведено до суда. Приговором суда руководитель ЖКХ района и директор подрядной организации осуждены к различным срокам лишения свободы», –прокомментировали в надзорном органе.

Там же добавили, что приговор суда не вступил в законную силу.