Выгодно для автолюбителей Свежий выпуск 542 Раушан ШУЛЕМБАЕВА, Алматы

Таким образом партнерство кредитной организации, обладающей обширными ресурсами одной из ведущих азиатских финансовых групп, и крупнейшего автомобильного холдинга Казахстана обеспечит казахстанцам привлекательные возможности автокредитования. Директор депар­тамента развития филиалов «БИПЭК АВТО» Айдар Мендыбаев сообщил, что из 23 155 казахстанцев, купивших автомобили в их холдинге с начала года, 60% воспользовались банковским займом.

«Мы рассчитываем, что выход на казахстанский рынок крупного корейского финансового института сделает проще и выгоднее приобретение нового автомобиля для десятков тысяч наших клиентов. И таким образом будет содействовать дальнейшему развитию отечественного авторынка», – добавил он.



