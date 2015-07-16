Выгодно для автолюбителей

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Раушан ШУЛЕМБАЕВА, Алматы
Таким образом партнерство кредитной организации, обладающей обширными ресурсами одной из ведущих азиатских финансовых групп, и крупнейшего автомобильного холдинга Казахстана обеспечит казахстанцам привлекательные возможности автокредитования. Директор депар­тамента развития филиалов «БИПЭК АВТО» Айдар Мендыбаев сообщил, что из 23 155 казахстанцев, купивших автомобили в их холдинге с начала года, 60% воспользовались банковским займом.
«Мы рассчитываем, что выход на казахстанский рынок крупного корейского финансового института сделает проще и выгоднее приобретение нового автомобиля для десятков тысяч наших клиентов. И таким образом будет содействовать дальнейшему развитию отечественного авторынка», – добавил он.

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