Выход бумажных газет в Финляндии может прекратиться в ближайшие недели из-за дефицита печатной бумаги

Выход бумажных газет в Финляндии может прекратиться в ближайшие недели из-за дефицита печатной бумаги. Как передает Yle, об этом предупреждает исполнительный директор Союза медиа Юкка Холмберг.

По его словам, проблема обусловлена дисбалансом спроса и предложения, длительной забастовкой работников завода UPM и ситуацией в Украине.

До начала забастовки UPM примерно 20% финских газет печатались на российской бумаге. Сейчас ее импорт из России прекратился. В настоящее время она производится в Финляндии только на заводе UPM в Ямсянкоски.

Крупнейшая газета страны Helsingin Sanomat уже сообщила о сокращении объема еженедельного приложения, которое выходит по выходным. Как отмечает издание, в прошлом году на европейском рынке газетная бумага стоила 390 евро за тонну, теперь цена поднялась до 670.