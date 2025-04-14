Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура Туркестанской области выявила фигурантов по нескольким делам, которые обналичивали деньги, похищенные у граждан посредством интернет-мошенничества, сообщает Kazpravda.kz

При координации прокуратуры области преступная группа была задержана в Астане сотрудниками Управления по противодействию киберпреступности ДП Туркестанской области.

Для реализации преступной схемы ее участники осуществляли поиск и обучение лиц («дропперы»), которым через банковские карточки поступали деньги.

«Было установлено, что в преступной группе четко распределены обязанности между ее участниками (обеспечение безопасности, проведение инструктажей по методам увода от ответственности, в случае попадания в орбиту уголовного преследования, координация работы группы для бесперебойного поступления денег и т. п.). По предварительным сведениям, преступной группой обналичены деньги более 100 граждан на сумму свыше 150 млн тенге», – уточнили в надзорном органе.

Участники преступной группы арестованы, в отношении них ведется досудебное расследование, добавили в пресс-службе.