Вымогатели силой заставили кокшетаусца оформить кредиты

Житель Кокшетау заявил в полицию о том, что трое парней силой завели его в квартиру избили, а затем, угрожая ножом, потребовали крупную сумму денег.

Фото: polisia.kz

Вымогателей, угрозами оформивших два кредита на жителя Кокшетау, задержали сотрудники акмолинского УБОП, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В полицию Кокшетау с заявлением о вымогательстве обратился 22-летний горожанин. Как следует из показаний молодого человека, трое неизвестных парней силой завели его в квартиру и нанесли телесные повреждения, а затем, угрожая ножом, потребовали крупную сумму денег.

Оперативники установили, что ранее потерпевший познакомился в соцсетях с девушкой, а после первой встречи, его и "поймали" вымогатели. Требуемой суммы у заявителя не имелось и злоумышленники через имеющиеся приложения банков на его мобильном телефоне оформили два онлайн-кредита, а затем сняли деньги в ближайших банкоматах, при этом потерпевший постоянно находился под их контролем.

Отдав деньги, молодой человек сразу же обратился в полицию. Заявление зарегистрировано в ЕРДР по ч.2 ст. 194 УК РК "Вымогательство".

Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью в результате спецоперации задержаны подозреваемые. В отношении их "лидера", 25-летнего жителя областного центра, избрана мера пресечения "содержание под стражей", в отношении двух соучастников мера избирается.

Расследование уголовного дела продолжается, добавили в полиции.