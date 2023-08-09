Вымогательство с похищением человека расследуют в Усть-Каменогорске (видео)

Двоих мужчин, подозреваемых в вымогательстве, задержали в городе Усть-Каменогорске, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Департамент полиции Восточно-Казахстанской области.

Скрин с видео instagram.com/eastkazpolice/

26 июля сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП ВКО получили сигнал о двоих жителях Усть-Каменогорска, вымогавших деньги у горожанина.

Совместно со спецподразделением Национальной гвардии РК задержаны мужчины 1998 и 1997 годов рождения.

Как выяснилось, вымогатели для устрашения насильно вывозили потерпевшего за город и отобрали у него 2 сотовых телефона iPhone 14 Pro, 800 тысяч тенге и автомашину Mеrcedes-Benz.

Задержанные признались в содеянном, вещественные доказательства удалось изъять частично – 400 тысяч тенге.

Также из авто подозреваемых изъяли обрез двуствольного гладкоствольного охотничьего ружья, пригодного для выстрелов, патроны 12 калибра к гладкоствольному охотничьему оружию.

Мужчины с санкции суда взяты под стражу.



Начато досудебное расследование по части 3 статьи «Вымогательство», части 3 статьи «Похищение человека», части 3 статьи «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» Уголовного кодекса РК.