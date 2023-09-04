На 7 % увеличат выплаты по утрате трудоспособности и потере кормильца в РК
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Проект постановления правительства, с принятием которого повысится размер соцвыплат по утрате трудоспособности, размещен для обсуждения на портале «Открытые НПА», сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
Согласно документу, на 7 % вырастет размер социальных выплат по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца.
Нововведение коснется выплат из Государственного фонда социального страхования, назначенных до 1 января 2024 года.
Обсуждение проекта постановления на портале продлится до 15 сентября.