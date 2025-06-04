собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Ученик 11 класса школы-гимназии №2 имени О. Жанибекова Келесского района Абубакир Арманулы добился больших успехов, получив несколько международных образовательных грантов от зарубежных вузов, сообщает Kazpravda.kz cо ссылкой на областное управление образования

Фото из личного архива Абубакира Арманулы

Благодаря своему упорству и желанию постоянно заниматься и получать новые знания, Абубакир Арманулы получил приглашения от престижных университетов Франции, Италии, Литвы и Малайзии.

В частности, он получил приглашение на получение гранта в размере 50% от стоимости обучения от Университета Джона Кабота (Рим, Италия), гранта в размере 70% от стоимости обучения от Американского университета в Париже (Франция), гранта на частичную стоимость обучения от Международного университета LCC (Литва), а также гранта на полную стоимость обучения на 4 года от Университета Сямынь, Малайзия.

Выпускник школы считает, что это закономерный результат нескольких лет упорного труда и систематической подготовки. Несомненно, большую роль в достижении успеха сыграла поддержка родителей, работа и образование учителей. Особенно молодой человек отмечает профессиональную поддержку учителя английского языка и классного руководителя Улугбека Бердалиева.

Сейчас Абубакир Арманулы ожидает положительных результатов от международной стипендиальной программы правительства Турции Türkiye Bursları, Американского университета в Болгарии, а также ряда южнокорейских вузов.