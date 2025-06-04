Ученик 11 класса школы-гимназии №2 имени О. Жанибекова Келесского района Абубакир Арманулы добился больших успехов, получив несколько международных образовательных грантов от зарубежных вузов, сообщает Kazpravda.kz cо ссылкой на областное управление образования
Благодаря своему упорству и желанию постоянно заниматься и получать новые знания, Абубакир Арманулы получил приглашения от престижных университетов Франции, Италии, Литвы и Малайзии.
В частности, он получил приглашение на получение гранта в размере 50% от стоимости обучения от Университета Джона Кабота (Рим, Италия), гранта в размере 70% от стоимости обучения от Американского университета в Париже (Франция), гранта на частичную стоимость обучения от Международного университета LCC (Литва), а также гранта на полную стоимость обучения на 4 года от Университета Сямынь, Малайзия.
Выпускник школы считает, что это закономерный результат нескольких лет упорного труда и систематической подготовки. Несомненно, большую роль в достижении успеха сыграла поддержка родителей, работа и образование учителей. Особенно молодой человек отмечает профессиональную поддержку учителя английского языка и классного руководителя Улугбека Бердалиева.
Сейчас Абубакир Арманулы ожидает положительных результатов от международной стипендиальной программы правительства Турции Türkiye Bursları, Американского университета в Болгарии, а также ряда южнокорейских вузов.