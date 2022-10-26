Выпускника алматинской NIS Аманмырзу Жусипхана запостил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс

Музыкальное поздравление выпускника алматинской NIS физико-математического направления Аманмырзы Жусипхана опубликовано на официальной странице мэра Нью-Йорка Эрика Адамса.

Праздник в честь Дня Республики был организован по инициативе генерального консульства Казахстана в Нью-Йорке.

Виртуозной игрой на домбре Аманмырза впечатлил жителей самого крупного мегаполиса Соединенных Штатов, названного городом Большого яблока, что роднит его с Алматы:

– Для меня это большая честь. Игра на нашем главном национальном инструменте в США вызывает особые чувства. Я горжусь своей страной!

Аманмырза Жусипхан в этом году закончил Интеллектуальную школу физико-математического направления города Алматы, сейчас учится в США, в университете Purdue по специальности «Бизнес-аналитика и управление – информацией».