Выработать четкую позицию по водной дипломатии поручил Премьер

На заседании Правительства под председательством Премьер-министра РК Алихана Смаилова рассмотрены вопросы эффективного использования водных ресурсов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

С докладами выступили министры экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, сельского хозяйства Ербол Карашукеев, акимы Жамбылской области Нуржан Нуржигитов, Кызылординской Нурлыбек Налибаев.

По данным Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, на регулярное орошение страны из всего водозабора приходится порядка 11,6 куб. км воды, из которых 11,3 куб. км (или 97%) приходится на 4 южные области. Это Алматинская, Жамбылская, Туркестанская и Кызылординская с общей площадью орошения 1,28 млн га, или 80% от всей площади по стране.

«В последние годы нехватка воды ощущается в южных регионах страны. Для обеспечения стабильного прохождения вегетационного периода в данных регионах с ноября 2021 года были начаты подготовительные работы к предстоящему вегетационному периоду», — отметил С. Брекешев

Министерством был утвержден План работы в межвегетационный и вегетационный периоды на 2021-2022 годы.

По итогам обсуждения Алихан Смаилов подчеркнул, что эффективное прохождение вегетационного периода является основой урожайности сезона и в целом продовольственной безопасности страны.

Он отметил, семь из восьми водохозяйственных бассейнов Казахстана являются трансграничными. Почти половина стока рек поступают из сопредельных стран.

При этом, по прогнозам экспертов, водопотребление Казахстана к 2040 году вырастет на 56%, а дефицит водных ресурсов может достигнуть 12 куб. км в год. К тому же наблюдается продолжающийся цикл маловодия в бассейнах рек Казахстана. Все это повышает риски нехватки водных ресурсов в южных регионах страны.

В этой связи глава Правительства назвал одним из актуальных вопросов эффективное использование воды.

Так, из забираемого для сельского хозяйства объема воды до полей доходит лишь 60%. Остальной объем воды теряется из-за неудовлетворительного состояния инфраструктуры. Требуется ремонт каналов, водохранилищ и внедрение автоматизированного управления водными ресурсами.

«Акиматы должны держать на особом контроле данный вопрос и обеспечить своевременную реализацию дорожных карт по цифровизации и автоматизации водохозяйственных объектов. Важно стимулировать собственников каналов и водохранилищ при четком исполнении своих обязательств мерами господдержки на ремонт и совершенствование управления водными ресурсами», — поручил Алихан Смаилов.

Также глава Правительства указал на необходимость рационального распределения поливной воды. Акиматы на постоянной основе должны проводить разъяснительную работу среди фермеров по сокращению площадей влагоемких культур.

Важно обеспечить бережное водопотребление, в том числе путем пересмотра тарифообразования на поливную воду.

Резюмируя обсуждение вопроса, Премьер-министр дал ряд поручений заинтересованным госорганам:

- выработать четкую позицию по водной дипломатии и обеспечить ее продвижение в рамках действующих межправительственных комиссий с учетом национальных интересов;

- проработать вопрос дифференцирования субсидий по возмещению услуг подачи воды в зависимости от способов полива;

- проработать вопрос введения платы за объем использованной поливной воды, а не за водопользование на 1 гектар поливных земель. Это послужит повышению рационального использования воды.