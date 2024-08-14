Выработать единый подход

Инициатива проведения I Форума историков стран ЦА была озвучена Президентом Касым-Жомартом Токаевым в ходе V Консультативной встречи глав государств Центральной Азии 14 сентября 2023 года в Душанбе.

7 августа 2024 года в рамках VI Консультативной встречи глав государств ЦА Институт истории государства совместно с Национальным конгрессом историков, Евразийским нацио­нальным университетом им. Л. Н. Гумилева, Институтом истории и этнологии им. Ч. Ч. Валиханова, Институтом археологии им. А. Х. Маргулана и при поддержке Комитета науки Министерства науки и высшего образования РК выступил организатором I Форума историков стран ЦА на тему «История Центральной Азии: диалог народов и культур».

Мероприятие прошло на базе ЕНУ им. Л. Н. Гумилева. Насыщенная программа форума состояла из пленарного заседания и трех тематических панельных секций: «Актуальные воп­росы формирования синхронного взгляда на историю и культуру Центральной Азии с древних времен до независимости», «Современная история Центральной Азии: тенденции, прогнозы, возможности», «Диалог молодых ученых-историков стран Центральной Азии». Также была организована выставка редких книг и архивных материалов, включая сто копий карт Казахского ханства XVI–XIX веков из европейских и американских архивов и библиотек.

С приветственным словом к участникам форума обратились министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, депутат Сената Парламента Дархан Кыдырали, а также главы делегаций – Жаргал Исмаилова (Кыргызстан), Аюб Усмонзада (Таджикистан), Шаберди Батыров (Туркменистан), Бахром Абдухалимов (Узбекистан).

В работе форума приняли участие более 70 экспертов из стран ЦА, половина которых – молодые исследователи. Участники встречи обозначили не только историческую и культурную близость стран ЦА, выражающуюся в общности их исторических судеб, но также подчеркнули единство научной проблематики, подняли вопрос о необходимости научной коллаборации в сфере исторической науки, отметили плодотворность дискуссии и обмена мнениями.

В вышедшей после Форума историков статье «Ренессанс Центральной Азии: на пути к устойчивому развитию и процветанию» Глава государства Касым-Жомарт Токаев, отмечая роль исторической памяти, составляющей фундамент национального самосознания народов региона, призвал научное сообщество объединить усилия с целью написания «общей истории Центральной Азии на основе тюркских, персидских, арабских, китайских, российских и западноевропейских источников», что нашло полное понимание и одобрение со стороны участников мероприятия. Не случайно в их выступлениях прозвучали предложения о необходимости реализации совместных исследовательских проектов для выработки целостного взгляда на историю.

Первый Форум историков в рамках конструктивного диалога между учеными-экспертами государств Цент­ральной Азии наметил ключевые предпосылки, которые могли бы обеспечить формирование адекватных, в соответствии с духом времени, новых концептуальных подходов в изучении актуальных вопросов истории региона, объективной оценки исторических процессов и явлений как в ретроспективе, так и современности.

Подводя итоги мероприятия, его участники решили продолжить работу по организации форумов историков на системной основе. Ученые сошлись во мнении, что необходимо создать условия для стабильного развития исторической науки в рамках совместных проектов, мероприятий и академической мобильности. В связи с этим важно активизировать совместную работу по изучению, выявлению и управлению объектами историко-культурного наследия с применением новых методов в архео­логии. Одной из главных задач ученые-историки обозначили выработку единых подходов и механизмов по сохранению и мониторингу состояния археологических артефактов и памятников материальной культуры в условиях техногенных и природных катаклизмов.

Для этого необходимо объединить усилия исследователей, изучающих нематериальное культурное наследие с целью его сохранения, дальнейшей популяризации и продвижения живого наследия Центрально-Азиатского региона, способствовать организации на системной основе летних школ для молодых ученых и исследователей.

Было предложено при поддержке Министерства науки и высшего образования РК выпускать научный журнал на базе Института истории государства как фундаментальную основу для формирования дискуссионной площадки ученых и исследователей, изучающих историю ЦА. Научное сообщество историков Центральной Азии – региона, долгое время остававшегося в силу разных обстоятельств неизведанной территорией для зарубежной науки, – в рамках I Форума историков положило начало новой тенденции, направленной на выработку собственного научного языка и инструментария для изучения своей истории. Участники форума подчерк­нули, что научное сотрудничество станет залогом успешного и устойчивого развития региона.

Межгосударственные мероприятия такого формата позволяют углубить прежние и наладить новые связи между отдельными учеными и сообществами, содействовать их взаимопониманию в выработке единого подхода в изучении региональной истории. Делегаты форума высоко оценили состоявшееся конструктивное обсуждение значимых для стран Центральной Азии вопросов научного сотрудничества, возможности обмена опытом как между вузами, так и научно-исследовательскими центрами, музеями и архивами.