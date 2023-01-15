Высмеянная в Сети американская модель получила корону"Мисс Вселенной"

Общество
11

Р’Бонни Габриэль завоевала корону "Мисс Вселенной". 

Фото: kazanfirst.ru

Объявлена победительница международного конкурса красоты "Мисс Вселенная", передает Кazpravda.kz со ссылкой на ren.tv.

За корону первой красавицы в финале боролись пять девушек -модели из Венесуэлы, Доминиканы, Кюрасао, Пуэрто-Рико и Соединенных Штатов. В топ-5 они попали после дефиле в вечерних платьях.

Призовые места жюри распределяло между тремя девушками. За корону победительницы в последнем раунде боролись представительницы Доминиканской Республики, Венесуэлы и Соединенных Штатов. 

Бронзу взяла представительница Венесуэлы Диана Сильва. 

На втором месте расположилась фотомодель из Доминиканской республики Адреина Мартинес.

А корона "Мисс Вселенной" досталась высмеянной в Сети американке Р’Бонни Габриэль. Модель получила большое количество критики в свой адрес из-за слишком тяжелого и несуразного костюма вселенной на параде национальных нарядов.

Пользователи Twitter сравнили походку Габриэль с походкой лидера США Джо Байдена. А ее наряд назвали "худшим костюмом на Хэллоуин". 

Популярное

Все
Два человека погибли при лобовом столкновении двух авто в Абайской области
Казахстан завоевал первое золото на Универсиаде-2023 в Лэйк-Плэсиде
Крупнейший пожар в Алматы: горит склад в Жетысуском районе (видео)
Ожидается ли потепление в крупных городах Казахстана
Высмеянная в Сети американская модель получила корону"Мисс Вселенной"
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
Девочку-подростка жестоко избили сверстницы в Талдыкоргане – комментарии полиции и акимата
Три парня и девушка задохнулись в машине в ЗКО
Снег выпал в Египте
Массовое ДТП в СКО: два человека погибли
Цены на хадж могут снизиться для казахстанских паломников
Казахский язык будет жить и процветать, если…
Тимур Тлегенов стал заместителем главы Комитета гражданской авиации
Лже-сотрудник Антикора задержан с поличным в Алматы
Ерлан Альжан назначен заместителем председателя АЗРК
Хабиб Нурмагомедов покидает ММА
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
Алмат Мадалиев освобожден от должности вице-министра юстиции РК
В ВКО дальнобойщик шестые сутки живет в фуре, упавшей в кювет (видео)
Бакыт Нурмуханов назначен зампредседателя Конституционного суда РК
Касым-Жомарт Токаев поручил активизировать работу МФЦА
Конституционный суд постановил признать утратившим силу закон о первом президенте Казахстана
Больного младенца на вездеходе доставили в больницу Абайской области (видео)
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Закон Республики Казахстан
Коммунальная ломка
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Бауржан Шукенов: "Соглашение с CNC – начало большого пути"
После 30 лет независимого развития Казахстан сохраняет статус космической державы. Не по праву наследования, а как полноправный член этого элитарного клуба
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Объявлены дата и место нового сольного концерта Димаша Кудайбергена
Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге
Минздрав разработал поправки по вопросам страхования профессиональной ответственности врача. Но почему же практикующие врачи против этих новелл?
Проект по повышению доходов сельского населения масштабируют по всему Казахстану – Кульгинов
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвященную жизни и творчеству Абая
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Стали известны имена обладателей госстипендии в области культуры
Токаев сменил министра просвещения Казахстана

Читайте также

Общество
Ожидается ли потепление в крупных городах Казахстана
Общество
Умерла народная артистка СССР Инна Чурикова
Общество
В Астане модернизируют теплоэлектроцентрали
Общество
В Уральске начался суд над экс-полицейским, которого обвиня…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]