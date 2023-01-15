Высмеянная в Сети американская модель получила корону"Мисс Вселенной"

Фото: kazanfirst.ru

Объявлена победительница международного конкурса красоты "Мисс Вселенная", передает Кazpravda.kz со ссылкой на ren.tv.

За корону первой красавицы в финале боролись пять девушек -модели из Венесуэлы, Доминиканы, Кюрасао, Пуэрто-Рико и Соединенных Штатов. В топ-5 они попали после дефиле в вечерних платьях.

Призовые места жюри распределяло между тремя девушками. За корону победительницы в последнем раунде боролись представительницы Доминиканской Республики, Венесуэлы и Соединенных Штатов.

Бронзу взяла представительница Венесуэлы Диана Сильва.

На втором месте расположилась фотомодель из Доминиканской республики Адреина Мартинес.

А корона "Мисс Вселенной" досталась высмеянной в Сети американке Р’Бонни Габриэль. Модель получила большое количество критики в свой адрес из-за слишком тяжелого и несуразного костюма вселенной на параде национальных нарядов.

Пользователи Twitter сравнили походку Габриэль с походкой лидера США Джо Байдена. А ее наряд назвали "худшим костюмом на Хэллоуин".