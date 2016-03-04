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​Высокие сосны за темным окном…

Антон СЕРОВ

Среди густых лесов в верховьях реки Жеменей, стекающей вдоль Сауырских гор в Зайсанскую котловину, между 1830 и 1840 годами был заложен первый камень военного поста, в середине 60-х годов XIX века преобразованного в город Зай­сан. А начиная с 20-х годов прошлого столетия здесь дислоцируется в/;ч 2017. Охраняемый ею участок государственной границы проходит через горные хребты Сауыр, Сайхан, Тарбагатай и вдоль многочисленных рек, истоки которых находятся высоко в горах.

Первые пограничные заставы зайсанского участка границы СССР (теперь Казахстана) и Китая – «Майкапчагай», «Урул», «Алексеевка» – функционируют и сегодня. Одна из пограничных застав отряда носит имя Василия Кондюрина. 24-летний пограничник погиб 13 сентября 1931 года в неравном бою с контрабандистами. В. Кондюрина похоронили с воинскими почестями недалеко от заставы. На его могиле стоит скромный памятник, а боевое оружие героя – винтовка и клинок – хранятся в комнате Боевой славы части.

26 июня 1941 года первые три десятка офицеров Зайсанского пограничного отряда ушли на фронт, а всего за годы войны из этой части на вой­ну был направлен 1 181 воин. Однако и для оставшихся приграничная война с диверсионными группами и шпионами не прекращалась.

В послевоенное время проводится модернизация и усиление пограничных войск, в 60-х годах прошлого века в Зайсанском отряде появилось техническое оснащение – установленные в тот период системы оповещения кое-где работают до сих пор. Личный состав в/;ч 2017 принимал участие и в боевых действиях в Афганистане.

Неоднократно в разные годы в/;ч 2017 была в числе передовых погранотрядов по итогам служебно-боевой деятельности. За этой формулировкой стоит большая кропотливая работа зай­санских пограничников и командования части. Продолжая традиции, Зайсанский отряд в 2015 году по итогам инженерного месячника и смотра-конкурса на лучшее содержание запасных командных пунктов среди пограничных отрядов регионального управления «Шығыс» занял первое место. Пограничная застава «Акжон» стала передовой среди пограничных застав войсковых частей регионального управления «Шығыс» за лучшее содержание непосредственной обороны.

В спортивной жизни военно­служащие части также принимают активное участие и занимают на состязаниях призовые места. А начальник группы ДШЗ капитан Ж. Сарсенбаев в прошлом году на международных соревнованиях по офицерскому многоборью в Беларуси занял 3-е место.

По итогам прошедшего года отметили лучшее подразделение части. Им стала военно-ветеринарная служба, личный состав которой наградили грамотой, а подразделению вручили вымпел.

Во все времена основой всей служебно-боевой деятельности является труд офицеров и прапорщиков, военнослужащих контрактной и срочной службы, рабочих и служащих. Когда в подразделении служат грамотные, душой болеющие за дело офицеры, ответственные военнослужащие по контракту, и служба в радость, и дело спорится, и граница, как говорится, на замке.

За 92 года со дня образования Зайсанского пограничного отряда тысячи солдат, прапорщиков и офицеров прошли местными дозорными тропами. У них разные судьбы, кто-то отслужил здесь «срочную», а кто-то посвятил границе всю жизнь. За годы существования части военнослужащие отряда не раз показывали образцы мужества, смелости, стойкости и давали решительный отпор нарушителям государственной границы, демонстрируя пример образцового выполнения воинского долга и храня верность традициям предшествующих поколений.

23 февраля старейший пограничный отряд страны отметил день образования части. «Зеленые фуражки» Зайсанского Краснознаменного пограничного отряда, как и прежде, твердо стоят на страже интересов народа, обеспечивают надежную защиту рубежей вверенного им участка государственной границы. 

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