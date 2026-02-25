Таким образом дан старт проекту развития Национального кремниевого кластера и формирования полной производственной цепочки критически важных материалов. Осуществлением проекта займется ТОО «DOC Co.LTD», завершение строительства и монтажа оборудования запланировано на октябрь 2026 года. Мощность завода составит 1 гВт полупроводниковых пластин в год. По расчетам специалистов, окупаемость высокотехнологичного проекта произойдет в течение 24 месяцев.

Для претворения в жизнь проекта привлечены внутренние инвестиции объемом 2,5 млрд тенге. Новое предприятие обеспечит работой 30 человек. При этом уже есть гарантированный потребитель выпускаемой продукции, ее в полном объеме будут экспортировать в США.

В приветственной речи на торжественной церемонии закладки капсулы президент Национальной академии наук РК (НАН) Ахылбек Куришбаев подчеркнул, что развитие кремниевой индустрии напрямую отвечает поручениям Президента, обоз­наченным в Пос­лании народу Казахстана, включая задачи по диверсификации экономики, развитию возобновляемой энергетики и запуску высокотехнологичных производств в ГМК.

По словам главы НАН, Казах­стан располагает более чем 40 млн тонн запасов кварца – ключевого сырья для полупроводникового кремния, что соз­дает уникальные предпосылки для формирования собственной технологической цепочки: от добычи сырья до выпуска монокристаллических кремниевых слитков, полупроводниковых пластин и солнечных модулей.

Участие Национальной академии наук обеспечивает не только научное сопровождение проекта, но и внедрение новых технологий, проведение исследований, подготовку кадров. Сырьем завод будет обеспечиваться с мес­торождений кварца в области Жетысу, а также в Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях.

Проект кремниевого кластера направлен на снижение зависимости от импорта критических материалов, развитие солнечной энергетики, микроэлектроники и фотоники, создание новых рабочих мест и укрепление экспорт­ного потенциала республики. При этом открытие лаборатории роста кристаллов и полупроводникового инжиниринга позволит отечественным ученым проводить фундаментальные и прикладные исследования в области получения монокристаллического кремния с заданными и контролируемыми характерис­тиками, подчеркнул президент НАН РК.