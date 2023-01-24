Высокий риск паводков в большинстве областей Казахстана отметил глава МЧС

Общество
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Диасов Ораз
корреспондент

По данным министра, на сегодня в зоне риска подтопления остаются 255 населенных пунктов, а это более 127-ми тысяч домов и свыше 700 тысяч граждан.

Фото: Kazpravda.kz

Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин на заседании Правительства рассказал, сколько населенных пунктов находятся в зоне подтопления, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«К регионам с высоким риском относятся Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Северо-Казахстанская, Туркестанская, Абайская и Жетысуская области. Со средними рисками - Улытауская и Павлодарская области. На сегодня в зоне риска подтопления остаются 255 населенных пунктов, а это более 127-ми тысяч домов и свыше 700 тысяч граждан», - сообщил Юрий Ильин.

Такая градация, пояснил он, составлена, исходя из анализа величины запасов воды в снеге, осеннего увлажнения почвы, глубины ее промерзания, а также наличия ледяной корки под снегом.

По его словам, основными причинами подтоплений послужили зарастание и заиление русел рек, отсутствие дренажно-арычных систем, строительство домов в водоохранных полосах.

«В городе Кокшетау Акмолинской области не в полном объеме проведена очистка русла реки Кылшакты и увеличение ее пропускной способности под автомобильным мостом. В Западно-Казахстанской области не очищено русло реки Шиели в пределах села Шалгын, где в прошлом году вода вышла из берегов. Не решен вопрос финансирования укрепления берега реки Нура в районе села Кошкарбаева Акмолинской области. В паводок ежегодно разрушается берег, вода подходит к домам. В этом году срок действия ПСД завершается. Прошлой весной в Туркестанской и Мангистауской областях подтоплению населенных пунктов способствовало отсутствие либо недостаточная пропускная способность арычно-ливневых систем. Однако, акиматом Мангистауской области для исключения повторения ситуации до сих пор не приняты действенные меры», - заявил глава МЧС.

В городах Астана и Алматы, Алматинской, Абайской, Атырауской и Западно-Казахстанской областей, добавил министр, арычно-дренажные системы также не справляются с обильными осадками.

«Еще одной проблемой в паводковый период являются переливы и разрушения дорог, что ведет к перебоям движения транспорта и изоляции отдельных населенных пунктов. На сегодня по республике насчитывается 482 участка автомобильных и свыше 600 участков железных дорог, подверженных затоплениям. В этой связи, Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с акиматами на местах при проектировании и ремонте автомобильных дорог, необходимо предусмотреть создание новых или повысить пропускную способность действующих водопропускных сооружений», - резюмировал Юрий Ильин.

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