Высокое признание Адал Азамат 10 декабря 2024 г. 6:00 2 Алибек Байшуленов собственный корреспондент по Кызылординской области Учитель из Кызылорды Гульзат Шынтасова номинирована на звание «Учитель мира» фото АОО «НИШ» В Астане в рамках Недели мировых знаний состоялась торжественная церемония награждения топ-50 финалистов национальной премии «Учитель Казахстана-2024», на которой награды в один миллион тенге удостоена и учитель казахского языка и литературы НИШ Кызылорды Гульзат Шынтасова. Символично, что премию педагогу из Приаралья вручила победительница глобальной премии «Учитель мира» 2023 года – легендарный учитель, активистка и филантроп из Пакистана Сестра Зеф. По итогам второго этапа голосования Гульзат Шынтасова вошла в список десяти лучших казахстанских учителей, которые представят страну на конкурсе Global Teacher Prize («Учитель мира») с призовым фондом в один миллион долларов США. Как сообщила представитель школы Елена Рыбина, всего в национальном конкурсе было рассмотрено свыше 2 200 заявок из всех регионов страны. Отбор номинантов прошел согласно критериям организаторов глобальной премии – Фонда Варке (Varkey Foundation). Такого высокого признания Гульзат Шынтасова удостоена за свой созидательный и ответственный труд. Она победитель республиканских конкурсов «Жаңашыл ұстаз-2018», организованного Bilim media group, «Панорама педагогических идей-2022» центра «Өрлеу», «Казахское меню» Комитета языковой политики Министерства науки и высшего образования. Также ученики педагога всегда в числе лучших в предметных олимпиадах, конкурсах научных проектов и сетевых творческих смотрах. Она активно участвует в жизни Назарбаев Интеллектуальной школы: занималась пересмотром учебного плана (в группе специалистов), разработкой уроков по казахскому языку для онлайн-школы, проверкой экзаменационных работ по внешней сводной оценке. – Участники национальной премии «Учитель Казахстана-2024» продемонстрировали свои выдающиеся академические достижения и внесли значительный вклад в развитие системы образования и реализацию социальных проектов. Для меня моя НИШ – это территория больших возможностей. Здесь я получила всестороннее развитие и профессиональный рост. Да, эта награда – плод моих трудов и 11-летней педагогической деятельности. Но как результат – это общая заслуга, признание работы всех моих коллег по НИШ, учеников и их родителей, – отметила Гульзат Шынтасова. Как отмечает учитель, она руководствуется педагогическими идеями выдающегося казахского просветителя: – О значении ряда методов, которые сейчас использую, я узнала из трудов Ахмета Байтурсынулы. На своих уроках руководствуюсь семью принципами, предложенными им. Так, стараюсь сопоставлять новую тему с уровнем знаний ребенка, повышать интерес учащихся через вопросы, использовать сортировку информации, применять методы активного обучения... Достижениями Гульзат Шынтасовой гордятся и коллеги. Как отметил директор НИШ Жанбыржан Бекболатов, учитель формирует познавательный кругозор учащихся как на уроках, так и на внеурочных мероприятиях. – Гульзат Бурабайкызы работает с момента открытия нашей школы, – рассказал он. – Сначала она ярко проявила себя в роли организатора-куратора, потом как преподаватель казахского языка и литературы, которая активно использует на уроках новаторские методы. Педагог имеет высокие показатели по качеству образования. Она подготовила ряд победителей республиканских конкурсов, сетевых научных проектов, предметных олимпиад, лауреатов творческих конкурсов. Гульзат Бурабайкызы относится к категории учителей, твердо придерживающихся миссии и ценностей школы, умеющих строить комфортные отношения с учащимися, предлагать конструктивную обратную связь и совершенствовать творческие способности. Она, безусловно, достойна звания лучшего учителя. #НИШ #Кызылорда #учитель #Гульзат Шынтасова #Учитель мира