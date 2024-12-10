Высокое признание

В Астане в рамках Недели мировых знаний состоялась торжественная церемония награждения топ-50 финалистов национальной премии «Учитель Казахстана-2024», на которой награды в один миллион тенге удостоена и учитель казахского языка и литературы НИШ Кызылорды Гульзат Шынтасова. Символично, что премию педагогу из Приаралья вручила победительница глобальной премии «Учитель мира» 2023 года – легендарный учитель, активистка и филантроп из Пакистана Сестра Зеф.

По итогам второго этапа голосования Гульзат Шынтасова вошла в список десяти лучших казахстанских учителей, которые представят страну на конкурсе Global Teacher Prize («Учитель мира») с призовым фондом в один миллион долларов США. Как сообщила представитель школы Елена Рыбина, всего в национальном конкурсе было рассмотрено свыше 2 200 заявок из всех регионов страны. Отбор номинантов прошел согласно критериям организаторов глобальной премии – Фонда Варке (Varkey Foundation).

Такого высокого признания Гульзат Шынтасова удостоена за свой созидательный и ответственный труд. Она победитель респуб­ликанских конкурсов «Жаңашыл ұстаз-2018», организованного Bilim media group, «Панорама педагогических идей-2022» цент­ра «Өрлеу», «Казахское меню» Комитета языковой политики Министерства науки и высшего образования. Также ученики педагога всегда в числе лучших в предметных олимпиадах, конкурсах научных проектов и сетевых творческих смотрах. Она активно участвует в жизни Назарбаев Интеллектуальной школы: занималась пересмот­ром учебного плана (в группе специалистов), разработкой уроков по казахскому языку для онлайн-школы, проверкой экзаменационных работ по внешней сводной оценке.

– Участники национальной премии «Учитель Казахстана-2024» продемонстрировали свои выдающиеся академические достижения и внесли значительный вклад в развитие системы образования и реализацию социальных проектов. Для меня моя НИШ – это территория больших возможностей. Здесь я получила всестороннее развитие и профессиональный рост. Да, эта награда – плод моих трудов и 11-летней педагогической деятельности. Но как результат – это общая заслуга, признание работы всех моих коллег по НИШ, учеников и их родителей, – отметила Гульзат Шынтасова.

Как отмечает учитель, она руководствуется педагогическими идеями выдающегося казахского просветителя:

– О значении ряда методов, которые сейчас использую, я узнала из трудов Ахмета Байтурсынулы. На своих уроках руководствуюсь семью принципами, предложенными им. Так, стараюсь сопоставлять новую тему с уровнем знаний ребенка, повышать интерес учащихся через вопросы, использовать сортировку информации, применять методы активного обучения...

Достижениями Гульзат Шынтасовой гордятся и коллеги. Как отметил директор НИШ Жанбыржан Бекболатов, учитель формирует познавательный кругозор учащихся как на уроках, так и на внеурочных мероприятиях.

– Гульзат Бурабайкызы работает с момента открытия нашей школы, – рассказал он. – Сначала она ярко проявила себя в роли организатора-куратора, потом как преподаватель казахского языка и литературы, которая активно использует на уроках новаторские методы. Педагог имеет высокие показатели по качеству образования. Она подготовила ряд победителей респуб­ликанских конкурсов, сетевых научных проектов, предметных олимпиад, лауреатов творческих конкурсов. Гульзат Бурабайкызы относится к категории учителей, твердо придерживающихся миссии и ценностей школы, умеющих строить комфортные отношения с учащимися, предлагать конструктивную обратную связь и совершенствовать творческие способности. Она, безусловно, достойна звания лучшего учителя.