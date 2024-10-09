Высшая школа расширит подготовку инженеров для атомной отрасли

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Как только стал известен выбор страны в пользу энергии будущего, в Казнете активизировались «всепропальщики». В соцсетях поднялась волна высказываний примерно следующего содержания: АЭС некому строить, а если и построят, некому будет работать, нет кадров, проект обречен.

В Восточно-Казахстанском техническом университете им. Д. Серикбаева спокойно, без эмоций пояснили: высшая школа Казахстана располагает возможностью подготовить линейку инженеров для национальной атомной отрасли. Сейчас идет работа над новыми образовательными программами, которые начнут действовать с 2025 года. Более того, на экспертном уровне вовсю обсуждается, как привлечь на новые специальности молодежь.

– У страны есть запас времени, минимум десять лет, – отметил руководитель вузовского Цент­ра превосходства VERITAS Ернат Кожахметов. – Потребуется большой спектр специалистов: физики-ядерщики, специалисты по ядерным реакторам, тепло­энергетики, инженеры AR⁄VR-, или аддитивных и виртуальных технологий, роботизированных комплексов, искусственного интеллекта, ядерной и химической безопасности и другие. При этом Казахстан располагает уникальной базой – двумя исследовательскими реакторами на территории Национального ядерного центра в Курчатове и ускорителем в алматинском Институте ядерной физики. Эксплуатация исследовательских реакторов даже сложнее, чем энергетических, так что студенты смогут набить руку.

Как дополнительно пояснил декан Школы архитектуры, строи­тельства и энергетики ВКТУ Айбек Акаев, на базе университета прошел ряд «круглых столов», семинаров и конференций на тему атомных электростанций. Обсуждались вопросы подготовки кадров, проблемы в облас­ти экологии, радиационной и топ­ливной безопасности.

– Если при строительстве станции потребуется больше тысячи специалистов, то в дальнейшем в обслуживании и эксплуатации реакторов штат будет значительно меньше, – пояснил декан. – Будет задействовано несколько сотен высококвалифицированных инженеров. К тому времени наши технические вузы решат эту задачу.

Некоторые пытаются создать общественный резонанс на темах экологической и радиационной безопасности. По словам Айбека Муратбековича, современные технологии строительства, эксплуатации и контроля дают возможность свести риски к минимуму.

– Не секрет, что наш энергетический сектор стареет, – отметил Айбек Акаев. – Средний возраст казахстанских электростанций – 60–65 лет. Такие предприятия требуют дорогостоящей модернизации, и в плане экологии они вызывают вопросы.

Угольные теплоэлектростанции выбрасывают в атмосферу 970 тонн парниковых газов на гигаватт-час выработанной энергии. При этом по мощнос­ти они в десять раз уступают современным реакторам АЭС. Как конс­татировал Айбек Акаев, само время потребовало от страны создания современной энергетической отрасли с передовыми технологиями.

У вуза накоплен определенный опыт подготовки атомщиков. По заказу Ульбинского металлургического завода здесь разработали такие программы, как «Инновационные технологии получения урановой продукции» и «Материалы для ядерной энергетики». Они действуют с 2018 года. С 2019-го началось обучение по программе двойного диплома совместно с Национальным исследовательским ядерным университетом «Московский инженерно-физический институт» – «Физика и химия материалов и процессов». Уже состоялся первый выпуск. В подготовку вовлечены и такие партнеры, как алматинский Инс­титут ядерной физики, Национальный ядерный центр, Научно-исследовательский институт цветных металлов, МИФИ, Томский политехнический университет. В сотрудничестве с МИФИ, например, будущих инженеров обучают по программе «Математические методы защиты информации» – готовят акул информационной безопасности. А в сотрудничестве с Томским политехом восточноказахстанский вуз ведет обучение по программам «Техническая физика», «Математическое и компьютерное моделирование» со специализацией по пучковым и плазменным технологиям.

– Сейчас мы разрабатываем новые образовательные программы, причем рассматриваем подготовку кадров с позиции устойчивого развития в атомной промышленности, – заключил декан. – Есть прекрасный международный опыт, где учтены все аспекты, в том числе вопросы обращения с ядерными отходами, современные технологии мирного атома, экологии.