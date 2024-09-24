Выставка художника Тлеужана Батанова откроется в Астане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

25 сентября в 16:00 при поддержке Минкультуры в Нацмузее состоится торжественное открытие персональной выставки «Сезім» обладателя нагрудного знака «Мәдениет қайраткері», члена Союза художников и Союза дизайнеров Казахстана, академика Академии художников, профессора кафедры дизайна ЕНУ им.Л. Н. Гумилева Тлеужана Батанова, сообщает Kazpravda.kz

На выставке будет представлено около 150 художественных, графических и скульптурных произведений автора.

Тлеужан Багыбаевич является участником около 80 международных и республиканских симпозиумов. Более 200 творческих художественных и скульптурных работ хранятся в частных коллекциях США, России, Швейцарии, Дании, Австралии, Нидерландов, Турции, Германии, Грузии и Узбекистана.

Тлеужан Батанов является не только скульптором, живописцом, графиком и дизайнером, он также много лет занимается преподавательской деятельностью.

Талантливый педагог воспитал несколько поколений художников и дизайнеров прикладного искусства, насчитывающих около 500 граждан.

«Изображение, оттенки, композиция и сюжеты произведений Тлеужана Батанова вызывают сильные эмоциональные реакции у зрителей. Причина в том, что в каждом произведении автор стремится прочувствовать в образных проявлениях особо важные вещи, что приносят человеку счастье. Такие ценности, как молодость, красота, любовь, семья, связь поколений, находят свое отражение и в скульптуре. Художник в своем творчестве не ограничивается только реалистическим повествованием образов, он умело сочетает реализм и полуабстрактную декоративную форму», – отмечается в распространенном пресс-релизе.

Выставка продлится до 27 октября в Зале изобразительного искусства №2 на 4 этаже музея.