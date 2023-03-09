Выставка испанского художника Хосе Мария Кано открывается в Нацмузее РК

Общество, Культура
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Кано – участник многочисленных выставок в Мадриде, Лондоне, Милане, Шанхае, Пекине, Ханое, Киеве, Москве, Праге и Варшаве.

Фото: dknews.kz

10 марта в 16:00 в Национальном музее РК откроется выставка испанского художника Хосе Мария Кано «Истина или искренность?». Мероприятие организовано при активном участии посольства Королевства Испании в Республике Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Нацмузея.

Цель выставки – познакомить посетителей с испанской культурой, а также продемонстрировать уникальную технику Хосе Марии Кано, заинтересовать будущих художников, прочувствовать тайну техники энкаустики, отметили в музее.

Хосе Мария Кано родился в 1959 году в Мадриде. С 10 лет начал посещать академию Рафаэля Идальго де Кавьедеса, а затем академию «Artaquio». На первом курсе архитектурного факультета он научился мастерству энкаустики у своего профессора-художника по анализу форм.

Кано приступил к профессиональной работе в области изобразительного искусства с 2002 года. Его  первая выставка состоялась в 2004 году в частном пространстве Крейга Робинса. Увидев эту выставку, мексиканский галерист Рамис Барке, организовал свою
коммерческую экспозицию из произведений Хосе.

Кано – участник многочисленных выставок в Мадриде, Лондоне, Милане, Шанхае, Пекине, Ханое, Киеве, Москве, Праге и Варшаве.

Все работы, составляющие выставку «Истина или искренность?», выполнены в технике энкаустики - «искусство выжигания». Основным связующим компонентом, входящим в палитру художника, является воск.

В 19-ти картинах, привезенных на выставку, Кано обращается к изображению таинственного света ночного светила. Еще в период пребывания в поп-группе «Мекано», он посвятил светилу свою самую известную песню-балладу «Сын Луны». Позже Кано сочинил оперу «Луна», которая была поставлена в Лондоне, где на премьере главную партию пел Пласидо Доминго.

Марко Ливингстон в своем эссе для каталога Кано писал: «В произведениях Кано создается такой же загадочный и необъяснимый мир, как образование самой Вселенной».

Экспозиция продлится до 27 марта 2023 года. Работы Кано представлены в зале временных выставок на 6-м этаже Национального музея РК.

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