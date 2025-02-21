Выставка к 800-летию Улуса Джучи открылась в Алматы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На третьем заседании национального курултая «Честный человек – Честный труд – Честный доход», глава государства подчеркнул важность принятия мер по сохранению богатого историко-культурного наследия страны. В своем выступлении он отметил, что в этом году исполняется 800 лет со дня образования Улуса Джучи (Великой Степи), и что прошлое, настоящее и будущее нашей страны тесно переплетены с ее историческим наследием.

На выставке было представлено около 300 уникальных экспонатов из коллекций Центрального государственного музея РК, Национального историко-культурного и природного музея-заповедника «Ұлытау» и Государственного историко-культурного музея-заповедника «Сарайшық», а также нумизматические материалы, медные монеты с серебряными дирхемами Золотой Орды, Хорезма, Самарканда, Ирана и др.

Кроме того, в рамках выставки был проведен круглый стол на тему «Историко-культурное наследие Золотой Орды: сохранение, реставрация и исследование». В ходе мероприятия учёные-исследователи обсудили историю Казахского ханства, вопросы реставрации памятников Золотой Орды.

Выставка продлится до 12 марта 2025 года.