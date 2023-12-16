Выставка "Культурный код казахской степной цивилизации" пройдёт в музее Гим

В экспозицию войдут знаковые для истории и культуры экспонаты, ранее не представленные зарубежному зрителю, передает Kazpravda.kz

Фото: Минкультинформ

В рамках рабочей поездки во Францию министр культуры и информации РК Аида Балаева провела встречу с президентом музея Гиме Янник Линтц.

В ходе встречи Аида Балаева подчеркнула, что казахстанско-французские отношения получили новый импульс развития после взаимных визитов президентов Касым-Жомарта Токаева и Эммануэля Макрона.

В рамках визита президента Франции в Астану была достигнута предварительная договоренность о проведении выставки исторического наследия Казахстана в музее восточных искусств Гиме.

Аида Балаева и Янник Линтц обсудили детали масштабного мероприятия.

Всемирно известный музей Гиме владеет самой полной в мире и крупнейшей в Европе коллекцией азиатского искусства.

Президент музея сообщила, что в хранилищах есть несколько артефактов из Казахстана, но с учетом интереса публики музею хотелось бы представить более значимые экспонаты, характеризующие казахскую культуру и историю.

"Здесь, в Европе и особенно во Франции многие сейчас понимают значение региона мира, который был частью Великого Шелкового пути. Мы также понимаем, насколько там перекрестились культуры между Востоком и Западом, между Севером и Югом. Очень важно в сегодняшнем мире иметь возможность показать регион, который символизирует встречи культур. Нужно рассказать о том, как Казахстан связан с большой мировой историей", - сказала Янник Линтц.

В свою очередь, министр культуры отметила, что в экспозицию национальной выставки "Культурный код казахской степной цивилизации" войдут знаковые для истории и культуры экспонаты, ранее не представленные зарубежному зрителю.