Выставка – лучшая реклама

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Жанат Сисекенова, Актобе

В нынешнем году на звание победителя регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана» претендовали 29 компаний, были среди них и новички, смело бросившие вызов опытным конкурентам.

фото Айзата Атшыбаева

Производители, серьезно относящиеся к развитию собственного дела, не упускают возможности принять участие в конкурсе или в выставке. Выход на широкую публику является лучшей рекламой продукции или услуги. Тем более если масштабное мероприятие организовано под открытым небом, в Центральном парке культуры и отдыха.

Фишкой нынешнего конкурса, собравшего множество людей, стала презентация выс­тавки «Бір ауыл – бір өнім». Национальный колорит был проявлен в товарах 22 участниц, они привезли большой ассортимент молочной, сырной а также хлебобулочной продукции, популярную среди любителей чая тару (просо). Большим спросом пользовались ювелирные изделия, одежда в этностиле.

Благодарственными письмами было отмечено творчество десяти женщин, выделившихся своим талантом и творческим подходом к делу, стремлением к сохранению традиций предков. Как было сказано, их проекты будут рассмотрены на заседании регионального бренд-комитета (есть и такой), по итогам которого лучшие получат поддержку в экспорте товара.

«Бір ауыл – бір өнім», или «Одно село – один продукт» – одно из базовых направлений инструмента «Мен – кəсіпкер» в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства. В нем могут принимать участие только женщины.

– Ежегодно радует появление новых производителей. Мы должны заполнить ниши, которые сегодня могут быть конкурентоспособными. Основным преимуществом конкурса является продвижение местного продукта или бренда. Это стартовая площадка для заключения новых договоров и перехода на качественно новый уровень производства. Данный формат позволяет не отставать от запросов современного рынка, многие проекты по итогам выставки принесут дополнительную популярность, – отметила руководитель региональной палаты предпринимателей Дана Бекбауова.

По данным управления индустриально-инновационного развития, в Актюбинской области действуют почти 98 тыс. объектов предпринимательства. Рост с прошлого года составил 20,8%. В малом и среднем бизнесе задействованы 173 тыс. человек, на 7,8% больше, чем в 2022 году. В достижениях положительно отразилась государственная поддержка. Индустриальный сертификат имеют 30 производителей, более 200 – сертификат СТ-КZ.

Не меньший интерес у актюбинцев и гос­тей города вызвали ряды, представлявшие предприятия пищевой, швейной, а также фармацевтической промышленности, строительной индустрии, машиностроения и других. Всегда особый интерес к новичкам. Нынче, к примеру, к ферментированным чаям ИП «Искандырова Л.», леденцам ИП «Erke co», бездрожжевому хлебу и булочкам ИП «Медина», ортопедической обуви ТОО «Sunfeel», к нарядам ИП «Deelarone».

– В свете поставленных Главой государства задач о поддержке отечественных товаропроизводителей и развитии казахстанского содержания особую важность приобретают вопросы сотрудничества между компаниями-недропользователями, госорганами и местными товаропроизводителями. Организация выставки местных товаропроизводителей в таком формате позволит развивать торгово-экономичес­кие отношения и будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества между производителями и потребителями продукции, – подчеркнул аким облас­ти Ералы Тугжанов в своем обращении к предпринимателям.

При этом он напомнил о необходимости эффективно использовать возможности программы «Ауыл аманаты».

Экспертная комиссия при определении победителей конкурса в первую очередь обратила внимание на качество продукции и ее конкурентоспособность. В итоге в номинации «Лучший товар производственного назначения» лауреатами стали ТОО «Ferroom» (производство и реализация металлической мебели и противопожарного оборудования), ТОО «Казтермогрупп» (производство минеральной ваты) и ТОО «Bigness» (резинотехнические изделия). Производитель лекарственных средств ТОО «ТК Фарм Актобе» признан лауреатом в номинации «Лучший товар для населения». В эту тройку вошли также крестьянское хозяйство «Зәру», занимающееся разведением маралов и пантолечением, а также производитель мягкой мебели ТОО «Мебель Аксу». Лучший продовольственный товар у ТОО «Молочные истории-А» (газированный кисломолочный напиток), ТОО «Rokos Fish» (пресервы из сельди), ИП «Samal cakes» (кондитерские изделия). Все они примут участие в республиканском туре конкурса, который состоится в конце года в столице.

#конкурс #товар #выставка #Актобе #реклама #продукция

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