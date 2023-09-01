Выставка ретроавтомобилей или "Копейка" за миллион

Общество
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Галина Вологодская

В Усть-Каменогорске выставка ретроавтомобилей позволила посетителям окунуться в атмосферу 1960⁄70-х.

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Выставку посвятили двойному празднику – Дню Конституции и Дню города. Вереницу автомобилей выстроили возле Дворца культуры металлургов – памятника послевоенного классицизма. Молодежь буквально облепила модели, подростки с изумлением разглядывали салоны, руль, приборные доски. То и дело раздавалось: «Улетно!», «Бомба!». Все спешили сделать селфи на фоне машин, которых уже давно не встретишь на улицах наших городов и сел.

Приз зрительских симпатий завоевал ВАЗ-2101, или, как его прозвали в народе, «копейка». По словам владельца машины Алексея Землянского, реставрация старых «лошадок» – его хобби. Сейчас, например, он восстанавливает одну из самых ходовых моделей 70–80-х – «Москвич-412». Возможно, в следующем году горожане смогут увидеть этого «ветерана».

– С модели 2101 началась знаменитая линейка «Жигулей», – рассказал знаток автомобилей, устькаменогорец Руслан Саттаров. – Советский Союз закупил в Италии оборудование и построил завод в Тольятти – городе, наз­ванном по имени руководителя итальянских коммунистов Пальмиро Тольятти. Ирония в том, что этот партиец нещадно критиковал туринский автоконцерн за эксплуатацию труда рабочих.

«Копейка» стала самым массовым автомобилем. Свое смешное прозвище она получила за характерную форму передних фар. С 1970 года, когда заработал конвейер, и до 1988 года, когда с моделью распрощались как с устаревшей, было выпущено 4,8 млн машин. По словам Руслана, итальянским и советским инженерам пришлось кардинально «подшаманить» базовую конс­трукцию, чтобы приспособить к советским проселкам. Были внесены изменения в двигатель и тормоза, увеличен дорожный просвет, усилена подвеска, переделаны в раскладные передние сиденья – под спальные места. Добавлено отверстие для ручной заводки авто – так называе­мый кривой стартер. Вместе с первыми «Жигулями» по всей стране начали открываться и станции техобслуживания. Водители долгое время гонялись за экземплярами из стартовых серий – считалось, что они более надежные благодаря импортным деталям. Можно было годами ездить без ремонта и даже без замены масла.

– «Копейки» десятилетиями служили верой и правдой, – отметил устькаменогорец. – Еще в нулевые их можно было встретить почти в каждом казахстанском селе. Люди перевозили в багажниках мешки с кормами, ящики с овощами и даже баранов.

В центре внимания на выставке оказался и главный герой советского автофольклора – горбатый «Запорожец», или ЗАЗ-965. Его начали выпускать на десять лет раньше «копейки» – в 1960-м, в Запорожье. На селе автомобиль считали незаменимым помощником, неубиваемым, как трактор. Багажник впереди, двигатель сзади.

– Помню, как я в первый раз увидел «Запорожец», – рассказал Руслан. – Меня ребенком привезли в деревню на лето. Аташка открыл спереди капот, кинул туда охапку дров и тронулся с места. Я потом долго был уверен, что эти машины ездят на дровах.

В атмосферу 1960-х можно было погрузиться рядом со знаменитыми «Волгами» – моделями ГАЗ-21. Долгие годы их использовали в службах госавтоинспекции, скорой помощи и такси. Тинейджеры дружно фотографировали легендарного оленя на капоте. ГАЗ-21 начали выпускать в 1956 году, машина стала «нашим ответом» американской марке Ford. На ней разъезжали советские и партийные начальники, руководители предприятий, генералы. Многие горожане вспоминали, что за рулем таких «Волг» сидели их дедушки.

К слову, выставка ретроавтомобилей состоялась в Усть-Каменогорске второй раз. В прошлом году она стала «фишкой» Дня города и получила самые теплые отклики. Многие горожане оставили пожелания сделать любопытное атмосферное зрелище традиционным.

А владельца «копейки» организаторы поощрили приятным призом – сертификатом на 100 литров бензина.

#Усть-Каменогорск #выставка #ретроавтомобили

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