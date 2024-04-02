Выставка в честь 155-летия Александра Затаевича открылась в Алматы

Жители и гости города смогут ближе познакомиться с творчеством композитора Александра Затаевича на выставке «Дала әуенінің ізімен», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Фото: пресс-служба МКИ

В Центральном государственном музее РК открылась выставка «Дала әуенінің ізімен», посвященная 155-летию со дня рождения музыковеда-этнографа, композитора, народного артиста Казахстана Александра Затаевича.

«На выставке представлено более 50 экспонатов: фотоматериалы, статьи, сборники стихов, книги и нотные записи степных мелодий из личного репертуара музыканта-этнографа. Посетители также могут увидеть письма композитора дочери, автограф данный Затаевичем Алиби Жангельдину в 1925 году и фотографии, где композитор запечатлен в момент записи казахских песен и кюев», - пишут в распространенном пресс-релизе.

Стоит отметить, что Александр Затаевич - один из основателей казахской профессиональной фортепианной музыки. Им было написано более 2300 произведений музыкального фольклора.

Он является автором сборников «Казахские песни в форме миниатюр для фортепиано», «Песни казахстанских татар», «Песни Казахстана», «60 песен казахстанских татар», «250 киргизских инструментальных пьес и напевов», «Песни разных народов», «Киргизские инструментальные пьесы и напевы».

Сборники музыканта-ученого «1000 песен казахского народа» и «500 казахских кюев и песен» представляют собой собрание казахского музыкального фольклора с древних времён до 1930-х годов.

Выставка будет проходить до 15 апреля 2024 года.