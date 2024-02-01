Выставку ĞALAM представят в Алматы

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

По информации Минкультуры, в Государственном музее искусств РК имени А.Кастеева откроется персональная выставка лауреата государственной молодежной премии «Дарын» Аскара Нурболата ĞALAM.

Она охватывает широкий спектр тем: от теплой атмосферы семейных ценностей и умиротворенного быта повседневной жизни до величественной природы.

— В произведениях автора отражены красота повседневности, взгляд на природу, человечество и взаимодействие с окружающей средой. Творческая философия Аскара Нурболата заключается в том, что он стремится создать искусство, которое не только удивляет красотой, но и поднимает вопросы о значимости нашего пребывания в этом удивительном мире — отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что экспозиция продлится до 25 февраля.