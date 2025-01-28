«Выступление президента стало четким ориентиром для всех ветвей власти» – глава Сената

Сенат,Экономика,Мнения
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Председатель Сената Маулен Ашимбаев прокомментировал выступление президента на расширенном заседании правительства, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Сената

В ходе расширенного заседания правительства президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев обозначил стратегические направления социально-экономического развития на ближайшие годы. Выступление главы государства стало четким ориентиром для всех ветвей власти, подтвердив приверженность курсу на модернизацию, инновации и устойчивый рост.

Особое внимание было уделено вопросам экономического роста в условиях меняющейся геополитической и экономической реальности. В первую очередь, это диверсификация экономики и развитие обрабатывающего сектора за счет активного формирования новых средних предприятий.

Президент страны подчеркнул необходимость дополнительного привлечения частных инвестиций в ключевые сектора экономики. В этой связи будет сформирован пул дополнительных преференций для инвесторов, ориентированных на высокопроизводительные сферы. Кроме того, глава государства отметил важность активной работы по кредитованию предпринимателей, что станет стимулом для роста малого и среднего бизнеса. 

Прогрессивные инициативы были озвучены в сфере транспортно-логистической инфраструктуры страны. Развитие мультимодальных узлов, железнодорожных коридоров и создание международного аэрохаба – все это призвано обеспечить конкурентное преимущество в глобальных транспортных маршрутах. Туризм, по словам главы государства, также должен стать новой точкой роста экономики, способствуя созданию новых рабочих мест и привлечению инвестиций в регионы.

В энергетической сфере нам предстоит нарастить долю возобновляемых источников энергии в общем объеме генерации, продолжить активно развивать атомную промышленность и начать первые практические шаги по развитию атомной энергетики с созданием в перспективе полноценного ядерного кластера.

Как отмечено главой государства, важное значение сегодня имеет цифровизация и развитие искусственного интеллекта. Использование инструментов ИИ в работе государственных органов и национальных компаний повысит прозрачность управленческих процессов и их эффективность.

Активное развитие должен получить агропромышленный комплекс. Поддержка фермеров доступными кредитами, переход на более рентабельные культуры и внедрение современных технологий переработки продукции позволят сельскому хозяйству выйти на новый уровень эффективности и производительности.

Президент призвал госаппарат к эффективной работе, основанной на ответственности и быстром реагировании на обращения граждан. Это является важным шагом в реализации концепции «слышащего государства».

Наряду с этим обозначен ряд приоритетов в социальной сфере с акцентом на доступность образования, модернизацию здравоохранения и формирование новых качественных рабочих мест.

Сенат продолжит работу над законодательным обеспечением курса реформ главы государства. Впереди подготовка и обсуждение с представителями бизнес- сообщества и всеми заинтересованными сторонами новых Налогового и Бюджетного кодексов, работа над совершенствованием системы обязательного социального медицинского страхования и законодательных мер по развитию различных отраслей экономики страны.

Качественная и своевременная реализация задач, обозначенных главой государства, обеспечит формирование нового экономического и индустриального облика нашей страны. Каждая из поставленных президентом задач направлена на достижение конкретных результатов по повышению благосостояния наших граждан и построению процветающего, инклюзивного и открытого Казахстана.

 

#Сенат #президент #экономика #выступление #Ашимбаев

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