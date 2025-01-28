Полный текст выступления президента на расширенном заседании правительства

Фото: пресс-служба президента РК

Уважаемые участники заседания!

Расширенное заседание Правительства проходит на фоне кардинальных изменений в мире. Глобальные процессы могут оказать сильное влияние на экономическую ситуацию в нашей стране.

Надо также иметь в виду, что переход к новому технологическому укладу, основанному на тотальной цифровизации, приведет к созданию качественно новых реалий в мире. К этому нужно быть готовыми. Успешная адаптация к новым реалиям станет определяющим фактором конкурентоспособности и устойчивого прогресса Казахстана.

Об эффективности Правительства и акимов будем судить, прежде всего, по результатам развития экономики и улучшения качества жизни граждан. Сегодня мы собрались, чтобы подвести итоги ушедшего года и сформулировать актуальные задачи, которые предстоит решить в кратчайшие сроки.

Уважаемые государственные служащие!

Несмотря на сложную ситуацию в мире, в нашей стране достигнуты положительные результаты. Экономика растет, но нерешенных проблем по-прежнему много.

На первый план выходят вопросы, связанные с тем, что новой реальностью мировой экономики становятся тарифные конфликты и санкционное противостояние. Эти тенденции чреваты тяжелыми последствиями.

Претерпит большие изменения и климатическая повестка, что повлечет за собой ревизию подходов к развитию «зеленой энергетики». С одной стороны, это поддержит спрос на традиционные энергоресурсы. А с другой, ведет к дестабилизации цен на нефть, газ, уголь.

Разворот к широкому использованию криптовалют и других цифровых активов наметился в финансовой сфере. Фундаментальным фактором становится развитие искусственного интеллекта, в этой сфере обостряется конкуренция между ведущими технологическими державами. В таких условиях нам необходимо иметь четкую стратегию действий, направленных на преодоление серьезных вызовов новой эпохи.

Мною уже были обнародованы конкретные направления реформ и подходы к их реализации. Правительству предстоит принять сложные решения и, самое главное, претворить их в жизнь, чтобы предотвратить стагнацию экономики и обеспечить ее устойчивое развитие. Данная задача по силам госслужащим, обладающим высокой квалификацией и готовым брать на себя ответственность. Мировой опыт показывает, что эффективность госаппарата во многом проявляется именно в таких трудных ситуациях.

Как бы тяжело ни было, но Правительство должно обеспечить тотальную экономию средств и их расходование только на решение самых насущных задач. Пришло время затянуть пояса и жить по средствам.

Теперь остановлюсь на основных задачах и приоритетах Правительства, других уполномоченных органов на ближайший период.

Первое. Диверсификация экономики. В прошлом году в обрабатывающей промышленности было реализовано 180 инвестиционных проектов на общую сумму 1,3 триллиона тенге. В результате рост сектора составил почти 6%, что стало самым высоким показателем за последние 10 лет. Эту положительную тенденцию следует закрепить и сделать ее необратимой.

Другой критически важный вопрос – привлечение в экономику инвестиций. По этому показателю, согласно данным ООН, Казахстан выглядит вполне успешным, хотя оснований для самоуспокоения нет. Для оперативного решения вопросов инвесторов создан Инвестиционный штаб.

Деятельность Штаба ускорила реализацию отдельных проектов за счет устранения различных бюрократических барьеров и правовых коллизий. Но главная задача состоит в том, чтобы не только решать «точечные проблемы», но, прежде всего, системно улучшить инвестиционный климат в стране.

В процессе проработки инвестпроектов по-прежнему много времени уходит на межведомственную координацию. Правительство должно работать более оперативно, избавиться от излишней бюрократии.

Долгие процедуры согласования и принятия решений связаны с нежеланием и боязнью госслужащих брать на себя ответственность. Об этом надо прямо говорить.

Работу Правительства на инвестиционном направлении нужно усиливать, иначе нельзя, мы можем безнадежно отстать от современных тенденций в условиях обострившейся конкуренции на инвестиционном рынке.

Очевиден факт, что стране нужны качественные инвестиции. Проекты, основанные на передовых технологиях и ориентированные на внешние рынки, как правило, предлагают иностранные инвесторы. За девять месяцев прошлого года объем прямых иностранных инвестиций составил 12,7 миллиарда долларов. Вроде показатель неплохой, но он на 36% меньше вложений за аналогичный период 2023 года.

Снижение темпов привлечения прямых иностранных инвестиций наблюдалось в Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях, а также в городе Алматы. Сокращение объема частных инвестиций компенсируется бюджетными средствами. Но сегодня говорилось о том, что бюджет развития у нас ограничен – всего лишь 8% к объему ВВП. И бюджетные компенсации в инвестиционные проекты могут дать результаты лишь на коротком отрезке времени. Мы должны это понимать.

В условиях дефицита бюджетных средств следует предусмотреть дополнительный набор преференций для добросовестных инвесторов, предлагающих качественные инвестиции. Такая политика соответствует моей стратегии, направленной на либерализацию экономики. Это важный момент.

Правительству нужно создать целостную экосистему, которая усилит поиск, поддержку и защиту инвесторов на всех уровнях – за рубежом, в регионах, в центре. Эта политика касается как иностранных, так и отечественных инвесторов. При этом инвесторам, получившим господдержку, должны выдвигаться разумные встречные обязательства по сохранению рабочих мест, модернизации производства, соблюдению экологических требований.

Медленно продвигается работа по запуску крупных промышленных проектов. Надо синхронизировать данную работу с возвратом активов, которые в свое время были незаконно вывезены за пределы страны, в нашу казну. Об этом я уже говорил, в том числе на встречах с крупным бизнесом.

Актуальной остается задача по формированию в стране компаний – лидеров среднего звена. Правительство должно до конца июня текущего года завершить подготовку плана работы с каждым перспективным средним предприятием.

Наша страна обладает большим потенциалом для добычи и переработки редких и редкоземельных металлов, в том числе лития, спрос на который в мире растет. Сегодня в докладе Премьер-министра говорилось об открытии 17 подобного рода месторождений. Значит мы должны привлечь инвестиции и передовые технологии в эту отрасль, сделав упор как на зарубежных инвесторов, так и на отечественных бизнесменов.

На рынок Казахстана пришли крупные зарубежные компании, занимающиеся геологоразведкой. Запущена Единая платформа, которая будет способствовать простому и прозрачному распределению прав на недропользование. До конца текущей сессии Парламента нужно завершить её законодательное обеспечение.

Реформа в сфере недропользования должна продолжаться несмотря ни на что. Это принципиальная позиция, которой Правительству следует твердо придерживаться.

Реализация соглашений о разделе продукции крупных месторождений позволила стать Казахстану надежным поставщиком энергоносителей на глобальный рынок. Данные проекты вносят большой вклад в социально-экономическое развитие страны.

Между тем крупные инвестиции требуют долгосрочного горизонта планирования. Поэтому Правительству предстоит активизировать переговоры относительно продления СРП-контрактов, возможно, на обновленных и более выгодных для нашей страны условиях.

Помимо этого необходимо вовлечь в экономический оборот ряд технологически сложных месторождений нефти, а также имеющиеся значительные запасы сланцевой нефти. Для повышения коммерческой привлекательности таких проектов Правительству следует предусмотреть соответствующие меры государственной поддержки.

Повторяю: в нынешних геополитических и экономических реалиях привлечение в экономику, будь это индустрия или сельское хозяйство, частных инвестиций – это приоритетная задача Правительства. Данная стратегия соответствует долгосрочным национальным интересам страны. Поэтому хотел бы подчеркнуть, что здесь манипуляция популистскими лозунгами недопустима. Только так Казахстан получит дополнительный приток инвестиций в экономику, увеличит свой ресурсный потенциал и обеспечит условия для открытия новых промышленных производств. Говорю об этом специально, чтобы общество знало мою позицию.

Принятый в прошлом году Национальный проект по модернизации энергетической и коммунальной инфраструктуры предусматривает в том числе развитие промышленности за счет выпуска новых видов продукции.

Отечественные предприятия могут обеспечить только 40% потребностей в оборудовании. Поэтому Правительству следует наладить его производство через предоставление офтейк-контрактов местным заводам.

Казахстан пользуется высоким доверием в мире и назван «средней державой». Но этот высокий статус должен быть подкреплен конкретными результатами не только во внешнеполитической сфере, а прежде всего практическими достижениями в области экономики, инвестиций, науки и технологий.

В текущих геополитических реалиях следует переходить на новый уровень сотрудничества с ближайшими соседями, речь идет о странах Центральной Азии, ЕАЭС, что позволит усилить конкурентные преимущества региона и Казахстана. Правительству нужно выработать комплекс конкретных мер по развитию взаимовыгодных связей в промышленности, транспорте и логистике, IT-секторе, АПК и других сферах.

Кроме того, следует держать на особом контроле ход реализации крупных инвестиционных проектов с Китаем, Россией, США, странами ЕС, Ближнего Востока, Азии и многими другими государствами.

Следующая задача, требующая безотлагательного решения. Новой точкой экономического роста должен стать туризм. Здесь мы отстаем, результаты работы неважные.

Привлекательные туристические места есть в каждом регионе страны. Иностранные и отечественные туристы хотят посетить уникальные заповедники, поэтому следует в срочном порядке заняться строительством необходимой инфраструктуры, в том числе с привлечением частных инвесторов.

Нельзя идти на поводу у людей, которые в штыки встречают любые меры по усилению инвестиционного потенциала туристической сферы, как это произошло со знаменитым урочищем Бозжыра в Мангистауской области.

Правительство и региональные власти должны принимать более решительные меры по улучшению делового климата. Проблема привлечения инвестиций в экономику поставлена мной на первое место неслучайно. Это вопрос стратегической важности, его решение во многом предопределит будущее нашей экономики и место Казахстана на карте мира.

Второе. Переход на новый уровень инфраструктурного развития.

Усилиями Правительства и местных исполнительных органов острый кризис в энергетической и коммунальной сферах преодолен. Однако перед Правительством стоит задача недопущения таких ситуаций.

Аварии на тепловых станциях не красят страну, подрывают ее репутацию и свидетельствуют о безответственности и непрофессионализме госслужащих. В акиматах на руководящих должностях коммунальными хозяйствами занимаются не профильные специалисты, а юристы и прочие гуманитарии.

Нужно немедленно перейти на новые стандарты работы энергетических и коммунальных объектов. Правительству предстоит продолжить реализацию новой тарифной политики. Тарифы должны соответствовать рыночным условиям – иначе станет невозможной бесперебойная подача электроэнергии, тепла и воды.

Практически во всех странах СНГ тарифы и цены на электроэнергию, газ и нефтепродукты выше, чем в Казахстане, и эта ситуация приводит к перекосу и дисбалансу в нашей экономике. Такова реальность, и мы не должны ее скрывать.

Все люди видят, как в соседние страны контрабандой вывозится топливо, что в свою очередь создает благодатную почву для криминала, в том числе на территории нашей страны.

Мы не первый год говорим о важности формирования в обществе культуры бережного отношения к ресурсам. Но помимо призывов к гражданам нужно перейти к внедрению социальных норм потребления.

Положительные примеры уже имеются. Только в сфере водопотребления такой подход дал ежемесячную экономию воды около восьми процентов. Это крайне важно, поскольку дефицит водных ресурсов обостряется не только в Казахстане, но и в Центральной Азии в целом. Поэтому остро стоит вопрос применения водосберегающих технологий.

Соседний Китай обладает такими технологиями мирового уровня, предлагает сотрудничество, но с нашей стороны никто не проявляет инициативы и решительности. Правительство обязано вплотную заняться данным вопросом и к 1 июня отчитаться о результатах.

Другая проблема – адресность социальной помощи от государства. Не раз говорилось, что эта помощь должна предоставляться только тем, кто действительно в ней нуждается. Казахстан – действительно социальное государство, но это не значит, что мы должны демотивировать граждан, особенно подрастающее поколение, к труду, поощрять иждивенчество.

В поисках работы в Казахстан прибывают сотни тысяч трудовых мигрантов из соседних стран, и они достойны уважения, так как они хотят работать, чтобы помочь своим семьям.

Правительство проявляет чрезмерную осторожность в этом вопросе, но нужны выверенные предложения и варианты его решения.

Следующая приоритетная задача – масштабное реформирование системы управления жилищным фондом. До конца года нужно разработать Единую информационную систему, которая обеспечит полную оцифровку всех процессов – от градостроительного планирования до сдачи объектов в эксплуатацию.

Отрадно, что в прошлом году по строительству жилья мы достигли рекордного показателя (19 млн кв. м.). Но важно не увлекаться объемами, а сосредоточиться на повышении доступности и качестве вводимого жилья.

Касательно другой крайне важной сферы – транспортно-логистической инфраструктуры. Транзит – наше огромное преимущество в международной конкуренции за провоз грузов. Это преимущество следует полностью и эффективно использовать.

Необходимо ускорить развитие Трансказахстанского железнодорожного коридора, который станет ключевым звеном Транскаспийского маршрута. Часть важных проектов в этом направлении реализуется, но нужно работать дальше, на перспективу.

Поручаю приступить к строительству новой железнодорожной ветки «Мойынты – Кызылжар» и модернизировать особо загруженные участки магистрали от станции Кызылжар до порта Актау.

Предстоит также расширить участок «Алтынколь – Жетыген», что значительно усилит потенциал транспортного коридора между Китаем и Центральной Азией. При этом важно своевременно завершить проекты по цифровизации железнодорожных перевозок.

Следует сосредоточиться на развитии мультимодальных транспортных узлов, которые позволяют интегрировать перевозки всеми видами транспорта. Нынешний и следующий годы должны стать прорывными в работе в этом направлении.

Большие перспективы для нас открывает рост глобальной электронной торговли. Задача состоит в том, чтобы в полной мере использовать эту тенденцию как серьезный стимул для развития экономики.

В Казахстане должна функционировать развитая логистическая система. Это задача стратегического характера с учетом особенностей современного международного рынка. Предстоит обеспечить эффективную операционную деятельность «зеленого коридора» для перевозок автотранспортом, своевременно завершить строительство и ремонт запланированных автодорог. Мы далеко не полностью используем потенциал автоперевозок.

Успешное развитие логистики невозможно без внедрения современных технологий. Поэтому автоматизация складов, цифровизация маршрутов, использование искусственного интеллекта в управлении транспортными потоками должны быть в фокусе постоянного внимания Правительства.

Еще одна срочная задача – это создание на территории нашей страны международного аэрохаба. Нужно принять самые решительные меры с целью преобразования наших крупных аэропортов в международные конкурентоспособные хабы.

Предстоит создать целостную экосистему, включающую в себя грузовые и пассажирские терминалы, логистические центры и современные сервисы. Необходимо упростить все процедуры по сопровождению грузов и обеспечить ценовую доступность авиатоплива.

Последний момент крайне важен, потому что авиакеросин в наших аэропортах, в частности, в столичном аэропорту, слишком дорогой. Антимонопольное ведомство совместно с Правительством должны выполнить эту задачу уже в первой половине года.

В настоящее время рынок грузовых авиаперевозок в мире оценивается в 140 миллиардов долларов. Это огромные возможности, однако ни одна казахстанская авиакомпания пока не задействована в полном объеме в этом процессе. Теме развития и укрепления транзитно-транспортного и логистического потенциала страны мы посвятим заседание Совета безопасности, предположительно, в мае. Надо рассмотреть отдельно этот вопрос. Он стратегический по своей важности. Сейчас транспорт и логистика как международный бизнес выходят на первое место.

Третье. Всестороннее внедрение цифровых технологий.

Казахстан достиг значительных успехов в цифровизации, особенно в сфере государственных услуг. Но это лишь отправная точка для дальнейшего развития. Чтобы выстроить самодостаточную цифровую экосистему, требуется прочный фундамент в виде качественных данных и надежной системы их защиты.

Следует форсировать развитие искусственного интеллекта в нашей стране. До конца текущего года предстоит интегрировать его элементы в систему электронного правительства. Особое внимание следует уделить широкому использованию этой технологии в проектах «Smart City».

Большое значение обретает программа обучения искусственному интеллекту «AI-Sana», направленная на развитие человеческого капитала и переход вузов от образовательного к научно-исследовательскому подходу. Правительство должно построить целостную систему цифровизации и применения ИИ.

Посмотрите, что сейчас происходит на рынке искусственного интеллекта. Китайская компания буквально за 6,5 млн долларов создала платформу DeepSeek, которая обошла по своей эффективности программы, на которые были истрачены миллиарды долларов. Недавно мы встречались с представителями китайской стороны, которые занимаются вопросами цифровизации, создания ИИ. Нам обязательно нужно использовать опыт Китая.

Поручаю Правительству приступить к внедрению инструментов искусственного интеллекта в государственных органах и национальных компаниях.

Понятно, что тотальная цифровизация значительно упрощает взаимодействие государства с гражданами и бизнесом, минимизирует бюрократию и коррупционные риски.

Однако обратной стороной этого процесса является увеличение фактов мошенничества. Все чаще мы сталкиваемся со случаями дезинформации и медиавбросами, направленными на манипуляцию общественным мнением, дискредитацию власти, разжигание розни. Это создает серьезные риски для безопасности граждан и стабильности в стране. Поэтому необходимо рассмотреть вопрос законодательного закрепления ответственности интернет-платформ за распространение деструктивного контента. Но укрепление кибербезопасности ни в коем случае не должно замедлить процесс цифровизации.

В обществе складывается мнение, что усилия государства по защите граждан от кибермошенников недостаточны. Статистика показывает негативную динамику: ежегодно регистрируется свыше 20 тысяч случаев интернет-мошенничеств, из которых около 80% остаются нераскрытыми. Да, такие преступления раскрывать тяжело. Поэтому здесь нужно объединить усилия Правительства, Комитета национальной безопасности, Генеральной прокуратуры и других ведомств. Нужно помочь Министерству внутренних дел в раскрытии подобного рода преступлений. Правительству совместно с правоохранительными органами и финансовыми регуляторами надо обеспечить максимальную защиту персональных данных граждан.

Четвертое. Развитие энергетики и создание ядерного кластера.

Перед Правительством стоит задача достижения полного самообеспечения электроэнергией, а также создания резервов на уровне 15-20%. Поэтому в ближайшие два года предстоит ввести не менее 3 гигаватт новых мощностей. Эта планка почти в 2,5 раза превышает показатели предыдущих лет.

Наш стратегический курс на достижение углеродной нейтральности остается неизменным. Однако к его реализации следует подойти более рационально. Нужно эффективно задействовать наши природные богатства и естественные преимущества.

Поэтому инновационные угольные станции должны заместить ТЭС, построенные по давно устаревшим технологиям. В Китае и Южной Корее успешно эксплуатируются угольные станции нового поколения с минимальными выбросами. К сожалению, угольная электростанция на Балхаше в свое время не была построена. В результате мы лишились мощного источника электроэнергии, который сейчас был бы вовсе не лишним.

На фоне растущего энергодефицита следует ускорить строительство первой АЭС и, в целом, приступить к созданию в стране ядерного кластера. Это важная задача для обеспечения прогресса нашей страны.

Поручаю Правительству совместно с «Самрук-Қазына» разработать долгосрочные планы развития атомной отрасли. Нам нужно конкретное видение. На основе всестороннего анализа следует определить наиболее подходящие места для возведения будущих АЭС, а также современные и безопасные технологии.

Ожидаю от Правительства и Парламента предложений, касающихся места строительства второй атомной станции. Вновь подчеркиваю: нашей стране нужна ядерная энергия, без этого поступательное развитие Казахстана окажется под вопросом.

Энергия – это двигающая сила всей экономики. Безусловно, только обеспечив все регионы энергией, мы сможем привести их к процветанию и повысить уровень жизни населения.

В 2027 году Правительству необходимо завершить объединение электрических сетей Западной зоны с Единой электроэнергетической системой страны. Требуется ускорить реализацию проекта по усилению электрических сетей Южной зоны. Для устранения энергодефицита в южных регионах запущены крупные проекты в сфере «зеленой» энергетики и парогазовых установок. Поэтому необходимо уже в 2026 году завершить первый этап строительства второй ветки газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент.

В целом, развитие газовой сферы становится одним из основных факторов устойчивого социально-экономического прогресса страны. В прошлом году в девяти регионах к газовым сетям подключено 107 населенных пунктов, в которых проживают в общей сложности 300 тысяч человек.

С корпорацией «Шеврон» начато освоение новых газовых месторождений и сотрудничество по геологоразведке на участке Жалибек в Актюбинской области. В то же время неудовлетворительно ведется работа по строительству газоперерабатывающих заводов в Жанаозене и на Кашагане, а также электростанции на базе парогазовой установки в Туркестанской области. Данные проекты нужно завершить в установленные сроки.

Пятое. Укрепление потенциала агропромышленного комплекса.

По итогам прошлого года сельское хозяйство лидирует по темпам роста среди других отраслей экономики. Это стало возможным благодаря значительному увеличению льготного кредитования весенних посевных работ. В этом году на их проведение нужно направить не менее 700 млрд тенге.

Доступные кредиты надо предоставить животноводам и переработчикам сельхозпродукции. Я уже говорил о необходимости перехода от непродуктивного субсидирования к расширению льготного кредитования. Эту задачу надо выполнить.

В прошлом году наши аграрии собрали хороший урожай, но цены на зерно сильно снизились. Чтобы поддержать фермеров и стабилизировать внутренний рынок, были задействованы инструменты Продкорпорации. Но это временное решение.

Предстоит продолжить переход к выращиванию более рентабельных культур. Нужно также расширять мощности по хранению и глубокой переработке сырья, заниматься поддержкой сбыта на зарубежных рынках.

На особом контроле следует держать ситуацию с инфекционными заболеваниями, в том числе вопросы вакцинации скота. От этого зависит экспортный потенциал животноводства.

Отдельно хочу остановиться на задачах развития села. В приоритете – модернизация инфраструктуры и поддержка бизнеса.

Решение интегрировать в один программный документ все меры государственной поддержки по комплексному развитию сельских территорий было правильным («Ауыл аманаты», «Ауыл – ел бесігі» и другие).

Жду от Правительства и акимов новых системных и нестандартных подходов. В целом, в сельском хозяйстве немало нерешенных проблем, о них пишут фермеры и эксперты. В частности, пустуют многие откормочные площадки, а скот продается в соседние страны по низким ценам.

Нужно уделять внимание всем вопросам, влияющим на качество жизни на селе. Нельзя допустить, чтобы сельчане лишились доступа к финансовым и государственным услугам. Сейчас эта задача во многом решается за счет инфраструктуры «Казпочты».

Поручаю Правительству совместно с акиматами обеспечить дальнейшую бесперебойную работу почтовых отделений даже в самых отдаленных населенных пунктах.

Шестое. Реформа налогово-бюджетной политики. Сегодня был заслушан дополнительный доклад на эту тему.

Понятно, что для открытия новых производств, развития инфраструктуры, цифровизации процессов нужно привлекать средства инвесторов. С другой стороны, государство также будет наращивать инвестиции в экономику. Поэтому Правительству предстоит распределить все средства в соответствии с четко выработанными приоритетами. Это один из основных принципов бюджетной дисциплины, которого нужно придерживаться Правительству и акимам.

В стране второй год действуют новые, достаточно жесткие бюджетные правила. Но на самом деле они работают не всегда и не везде. Почему это происходит – на данный вопрос должно ответить само Правительство.

Предлагаемые Правительством меры могут пополнить бюджет без дополнительных трансфертов из Нацфонда. Нужен точный расчет и учет всех сопутствующих факторов. Поэтому стоит задача тщательной разработки новых Бюджетного и Налогового кодексов и их принятия в сжатые сроки.

К этому вопросу приковано общественное внимание. Поэтому вся работа должна проводиться открыто, понятно и на высоком профессиональном уровне. Нужно объяснять людям нашу политику.

Большое значение имеет рациональное и справедливое распределение государственных средств между бюджетами всех уровней, вплоть до сельских округов.

При расчете трансфертов общего характера следует учитывать все имеющиеся диспропорции. Из республиканского бюджета в первую очередь должны финансироваться проекты, призванные сократить отставание конкретного региона от общестранового уровня. В то же время Правительство должно обратить внимание на вопросы и потребности всех регионов, чтобы ни в коем случае не допустить замедления их развития и ухудшения социально-экономической ситуации.

Именно поэтому я сегодня заострил внимание на проблеме социального налога. Подумайте еще раз. Сейчас лишать акимов стимулов, прежде всего, финансовых, думаю, будет неправильно. В конце концов, регионы – это страна. Поэтому найдите решение. Мы еще раз встретимся дополнительно и обсудим все эти вопросы.

Планирование и исполнение государственного бюджета во многом зависят от эффективности мер по контролю над инфляционными процессами. Национальному банку и Правительству предстоит принимать смелые, неординарные, но выверенные решения.

В условиях резко меняющейся мировой экономической конъюнктуры время, когда можно было действовать по шаблону, уже ушло. Видите, мир меняется. Появляются новые смыслы, форматы, понятия и подходы. Это касается и конкретного вопроса инфляционных процессов. Поэтому принимаемые меры должны соответствовать новым серьезным вызовам.

В Послании я говорил о необходимости изменения подходов к обороту цифровых активов. У нас такие активы могут легально обращаться только на базе криптобирж МФЦА.

При этом, по оценкам экспертов, площадку Центра используют только 5% казахстанских криптоинвесторов, остальные работают в так называемой «серой зоне». В срочном порядке следует создать инфраструктуру более широкого легального обращения цифровых активов. Финансовые регуляторы должны заняться формированием соответствующей законодательной базы.

Седьмое. Финансовое обеспечение значимых проектов.

Много раз говорилось, что ресурсы банков второго уровня можно и нужно задействовать для реализации программ Правительства по строительству и модернизации крупных инфраструктурных проектов.

Надо поэтапно переориентировать выделяемые государством средства на субсидирование ставок по кредитам. Это позволит в несколько раз увеличить охват финансированием и с пользой вовлечь ликвидность банков в экономический оборот.

Напомню, что с 2017 по 2020 год ряду крупных банков на условиях солидарной ответственности их акционеров была оказана государственная поддержка, в том числе за счет Нацфонда, сроком на 15 лет.

Отдельные банки уже покрыли все убытки, но продолжают удерживать принадлежащие государству средства. Причем имеют гарантированную прибыль, вкладывая их под высокие проценты в безрисковые государственные инструменты. Правительству и Нацбанку поручается принять решение.

Хочу подчеркнуть по этому вопросу: банки ни в коем случае не враги Правительства и, тем более, народа, но должно быть справедливое партнерство на основе диалога. Когда-то вам помогли, теперь и вы отвечайте взаимностью. Причем помогали огромными суммами.

Кредитование реального сектора сдерживает нехватка у бизнеса залогового обеспечения. Поэтому нужно расширить инструменты гарантирования займов. Правительству совместно с профильными институтами развития необходимо проработать вопрос создания гарантийного фонда.

Такие фонды, финансируемые за счет ежегодных взносов банков, корпораций, центральных и местных органов власти, хорошо показали себя в ряде стран. Вместе с тем при реализации стратегических проектов с высокой экономической отдачей можно на рыночных условиях более активно привлекать «длинные» деньги из ЕНПФ.

Восьмое. Упорядочивание социальной поддержки и дальнейшее развитие здравоохранения, образования, науки.

Ранее я давал поручение обеспечить более справедливое финансирование государственных социальных программ. Правительство начало эту работу. Только в прошлом году в сфере здравоохранения выявлены и оптимизированы неэффективные затраты на сумму более чем 140 млрд тенге. Следовательно, при ответственном подходе всегда можно найти резервы.

Необходимо продолжить реформу системы обязательного социального медицинского страхования. Предстоит принять еще ряд законодательных мер. Поэтому Правительству следует оперативно проработать с Парламентом законопроект по совершенствованию системы ОСМС. Документ должен быть принят до конца текущей сессии.

В рамках Нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения» за два года построено 460 объектов первичного звена, еще 195 планируется завершить в этом году. Масштабная работа. Однако модернизация многопрофильных центральных районных больниц продвигается не так, как хотелось бы.

Половина из 32 больниц, запланированных на текущий год, еще на стадии разработки и экспертизы проектно-сметной документации. Работа затягивается. Вопрос их оснащения медицинским оборудованием тоже не решен. Займитесь этим вопросом. Правительству и акимам до конца этого года следует обеспечить ввод всех объектов первичного звена, а модернизацию центральных районных больниц завершить до конца 2026 года.

В дошкольном и среднем образовании нужно продолжить внедрять механизмы, обеспечивающие здоровую конкуренцию, прозрачность расходования и экономию бюджетных средств.

В этой связи можно отметить пилотный проект по ваучерному финансированию дошкольных учреждений, который исключил закрепление государственного заказа за конкретными учебными заведениями. Благодаря этому родители получили возможность самостоятельно выбирать те или иные детские сады. Надо посмотреть, насколько этот проект является адекватным, выгодным. Если это так, то данный опыт можно распространить и на сферу среднего образования. Задача государства – создать благоприятные условия обучения для каждого ребенка независимо от места его проживания.

В этом году завершится национальный проект «Комфортная школа». По всей стране создается широкая сеть опорных школ, отвечающих высоким современным стандартам. По моему поручению в течение трех лет во всех регионах будет модернизировано еще 1300 школ. Кроме того, Правительству необходимо привлечь частные инвестиции в среднее образование, создав условия для строительства современных школ.

В рамках Года рабочих профессий намечены важные мероприятия и проекты, предстоит предметная работа по повышению авторитета человека труда.

Пора начать масштабную трансформацию системы технического и профессионального образования. В этом процессе должны принять активное участие все профильные ведомства и, главное, частный сектор.

Для широкого вовлечения бизнеса в данную работу будут повышены и выравнены размеры государственного заказа для всех организаций ТиПО. На это в бюджете текущего года дополнительно предусмотрено 22 млрд тенге. При этом основная роль отводится акимам, которые должны совместно с предпринимателями определить приоритетные специальности для регионов и ориентировать колледжи на подготовку востребованных кадров.

Надо сохранить темпы и качество реформ в сфере науки и высшего образования. На контроле Правительства должна быть работа по дифференциации образовательного заказа в зависимости от рейтинга вузов.

Государство за последние годы значительно нарастило финансирование науки и продолжит это делать, но требуется обеспечить четкое целевое использование выделенных средств. Деньги из бюджета должны получать только те университеты, институты и ученые, которые реально проводят качественные и востребованные исследования.

Для реализации намеченных задач требуется эффективная работа всего государственного аппарата.

Внедрение прямой выборности акимов привело к появлению новой категории государственных служащих – избираемых управленцев. Это свыше 2,5 тысячи руководителей. Среди них все больше тех, кто ранее не работал на государственной службе, в том числе и молодежи. Поэтому становится актуальным вопрос комплексной подготовки избранных акимов и руководителей разного уровня. Поручаю Правительству совместно с Агентством по делам госслужбы запустить обучающий проект «Школа акимов». При этом надо учесть положительный опыт партии «Аmanat», которая уже проводит такую работу.

Главная задача госаппарата – решение насущных проблем граждан, что невозможно без постоянной коммуникации с ними. Поэтому особое внимание следует обратить на обращения населения. Только в Администрацию Президента в прошлом году поступило свыше 50 тысяч обращений, а во все государственные органы страны – почти четыре миллиона. Данный показатель увеличивается из года в год.

С одной стороны, это говорит о том, что люди поверили в концепцию «слышащего государства». Но, с другой, очевидно, что их вопросы не находят своего решения в ходе повседневной работы государственных органов. Поэтому требуется провести основательную работу над ошибками. Как правило, за обращениями стоят судьбы людей, поэтому нужна полная вовлеченность всех уполномоченных структур.

Многие проблемы, в том числе вызвавшие общественный резонанс, при своевременной и качественной информационной работе могли быть сняты в превентивном порядке. Поэтому необходима продуманная коммуникационная стратегия.

Деятельность Правительства и акимов должна быть открытой и понятной как для населения, так и для внешнего мира. Большое значение здесь имеют и личные приемы граждан у первых руководителей. Именно руководители регионов, городов, районов должны работать в прямом контакте с гражданами.

В то же время партнерство государства и общества требует ответственности и со стороны граждан. В самое последнее время в развитых государствах, даже в США, заговорили о приоритете обеспечения законности и общественного порядка. В Казахстане мы пришли к такому выводу раньше.

Принцип «Закон и Порядок» должен глубоко укорениться в общественном сознании. Чтобы добиться этого, важно продвигать и воплощать на практике принцип «нулевой терпимости» к правонарушениям. Соответствующая работа должна быть организована на всех уровнях, прежде всего, акимами регионов. Однако при введении ограничений или штрафов следует руководствоваться здравым смыслом, причем со стороны как государства, так и общественных активистов.

Весь мировой опыт показывает, что без мер принуждения добиться порядка невозможно, и поэтому нужно с пониманием относиться к действиям государства. Здесь должно быть общественное согласие через диалог. Во всяком случае, предпринимаемые государством меры по обеспечению законного порядка не должны служить поводом для навешивания ярлыков на свою страну.

Отдельные граждане превращают нашу страну в объект насмешек. В то время как многие иностранцы восхищаются нашими достижениями и успехами, рассказывают о них всему миру, кое-кто из наших соотечественников, в том числе представители шоу-бизнеса, молодые люди, именующие себя «общественными активистами», даже депутаты, чернят репутацию Казахстана. Это совершенно не поддается пониманию.

Сегодня я сформулировал магистральные направления работы Правительства: крупные инфраструктурные проекты, цифровизация и искусственный интеллект, развитие ядерной энергетики, укрепление АПК, привлечение инвестиций.

Наша экономика растет, но темпы роста недостаточны. Задачи масштабные, они рассчитаны на ближайшее пятилетие. Для их выполнения нужны квалифицированные и патриотично настроенные кадры. Нужно находить их и выдвигать на руководящие должности.

Уважаемые участники заседания!

Сегодня мы рассмотрели итоги развития страны за 2024 год, обсудили вопросы системного характера, обозначили актуальные задачи. Наша главная цель – повышение благосостояния граждан. Требуется качественная реализация всех планов.

В завершение хочу подчеркнуть, что нам нужны конкретные результаты в достижении намеченных целей.