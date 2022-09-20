Выступление Президента Токаева на Общих дебатах 77-й сессии Генассамблеи ООН

Пресс-служба Президента Казахстана опубликовала полный текст выступления Главы государства Касым-Жомарта Токаева на Общих дебатах в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает Kazpravda.kz.

Г-н Председатель!

Г-н Генеральный секретарь!

Ваши превосходительства!

В первую очередь, поздравляю г-на Кёрёши с избранием на пост Председателя 77-й сессии Генеральной Ассамблеи.

Мы собрались здесь, в штаб-квартире ООН, в критически важное для человечества время.

Мир, похоже, вступил в новый период растущей геополитической конфронтации.

Давно сложившаяся международная система, зиждущаяся на порядке и ответственности, сдает позиции перед хаосом и непредсказуемостью.

Глобальная система сдержек и противовесов не сумела сохранить мир и стабильность.

Архитектура безопасности сходит на нет.

С пугающей скоростью растет взаимное недоверие между мировыми державами.

Мир пал жертвой нового витка военных конфликтов.

Впервые за два поколения мы столкнулись с опасностью применения ядерного оружия, причем не в качестве крайней меры.

Новые линии раскола создают искусственные барьеры и экономическую изолированность.

Экономические и политические санкции стали «новой нормой», разрушающей цепочки поставок, которые обеспечивают продовольственную безопасность, тем самым создавая угрозу для миллионов людей, в особенности для уязвимых сообществ.

Данные трудности лишь усугубляют текущие вызовы, связанные с растущей инфляцией, потерей рабочих мест и страхом перед спадом в мировой экономике, для развивающихся стран, в частности.

Эти потрясения в конечном счете всерьез препятствуют действию срочных мер, реализацию которых мы все согласовали для борьбы с изменением климата и поддержки устойчивого развития.

77 лет назад государства – основатели ООН внесли в Устав Организации принципы и нормы международного права, которые на протяжении всего этого времени успешно регулировали нашу деятельность.

На данный момент нет ничего важнее возврата к фундаментальным принципам, лежащим в основе этой универсальной Организации. В частности, нам необходимо переосмыслить связь между тремя исконными принципами: принципом суверенного равенства государств, принципом территориальной целостности государств и принципом мирного сосуществования государств.

Эти три принципа являются взаимозависимыми. Соблюдение одного из этих принципов означает соблюдение двух других. Нарушение одного из них означает нарушение двух других.

При ослаблении глобального режима разоружения, как обычного, так и ядерного, три этих принципа оказываются под угрозой.

И наоборот, соблюдение всех трех принципов ведет к их усилению.

Вместе они представляют собой основу для расширенного межгосударственного сотрудничества на каждом из уровней: субрегиональном, региональном и глобальном.

Это дивиденд глобального благополучия.

Система ценностей, упроченная в рамках ООН, остается лучом надежды для миллионов людей в различных уголках нашей планеты.

Мы должны с решимостью встать на защиту этих ценностей, поставив во главу угла ООН, а также дух сотрудничества, лежащий в их основе.

Другими словами, мы не можем развести руками и смириться с поляризацией и разрозненностью.

Мы не имеем права позволить себе нерешительность или узость интересов, которые могут подорвать наше общее наследие и наше общее благо.

Слишком многое стоит на кону.

В этой связи Казахстан готов сотрудничать со всеми соответствующими субъектами в духе инклюзивности, многосторонности и доброй воли.

Я убежден в том, что только совместными усилиями стран мы сможем преодолеть вызовы нашего времени.

Для достижения наших общих целей мы должны двигаться в следующих направлениях.

Многочисленные и зачастую взаимосвязанные кризисы недавних лет обнажили значительные пробелы в глобальном управлении.

Они показывают необходимость модернизировать и реформировать ООН.

ООН должна быть готова к грядущим вызовам и возникающим возможностям. В этой связи Казахстан приветствует предложения, представленные в докладе Генерального секретаря «Наша общая повестка дня».

Нам предоставляется значимая возможность подтвердить положения Устава ООН, придать новый импульс многосторонности, укрепить реализацию существующих обязательств, согласовать конкретные ответы на новые вызовы и восстановить доверие между государствами-членами.

Мы с нетерпением ждем участия в консультациях в рамках Министерской встречи в следующем году, а также проведения Саммита будущего в 2024 году.

Нам необходимо перейти от простого реагирования на глобальные вызовы и кризисы к их предотвращению и улучшенному прогнозированию возникающих тенденций, а также интеграции наших оценок в рамках стратегического планирования и выработки политических курсов.

Именно с этой целью 30 лет назад Казахстан предложил создать Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

В контексте новых вызовов и угроз мы надеемся на трансформацию СВМДА в полноценную международную организацию на предстоящем в октябре Саммите в Астане с целью содействия посредничеству и миротворчеству.

До 2030 года осталось всего восемь лет. Тем временем достижению Целей устойчивого развития воспрепятствовали пандемия COVID-19, «тройной планетарный кризис» (изменение климата, потеря биоразнообразия и загрязнение окружающей среды), а также очаги конфликтов в разных частях света.

Нам нужно вернуться в прежнее русло, пока не стало слишком поздно.

Нашим ключевым приоритетом должно быть построение устойчивости перед лицом возможной нестабильности и обеспечение сбалансированного, равного и инклюзивного восстановления.

Таким образом, необходимо наладить честный диалог между Востоком и Западом, а также установить новую глобальную парадигму безопасности, основанную на принципах взаимного доверия и многостороннего сотрудничества.

Учитывая текущую кризисную ситуацию и усиление геополитического противостояния, существует острая необходимость в процессе под эгидой ООН, который будет вести работу по ослаблению международной напряженности и предотвращению конфликтов.

В прошлом Казахстан значительным образом пострадал от испытаний ядерного оружия, поэтому мы прекрасно пониманием опасность усиления напряжения в отношениях между ядерными державами.

Вследствие этого ядерное разоружение стало важной частью внешней политики Казахстана, и мы продолжим бороться за мир, свободный от ядерного оружия.

Несмотря на некоторый прогресс в этой области, к сожалению, в целом ситуация далека от идеала. Мы встревожены растущим соперничеством и риторикой ядерных держав.

Мы также встревожены отсутствием прогресса в рамках Обзорных конференций ДНЯО.

Перед нами стоит чрезвычайно сложная задача по разработке новых механизмов в области обеспечения разоружения и нераспространения.

Пандемия COVID-19 также показала необходимость в принятии срочных мер, направленных на уменьшение биологических рисков и угроз.

Нас всех должен беспокоить тот факт, что мы до сих пор следуем положениям Конвенции о биологическом оружии, которой уже 50 лет, не предпринимая никаких усилий по созданию института или органа для международного сотрудничества.

В данной связи я хотел бы напомнить о выдвинутой мной ранее инициативе по созданию Международного агентства по биологической безопасности.

Наряду с угрозами международной безопасности проблема изменения климата также требует более широкого международного сотрудничества и солидарности.

Люди по всему миру сталкиваются с серьезными угрозами, вызванными погодными условиями и изменениями в окружающей среде.

Если мы хотим изменить ситуацию к лучшему, нам необходимо действовать, причем действовать быстро.

Многими из нас уже были предприняты смелые шаги в данном направлении. Казахстан принял обязательства по полной трансформации зависящего от нефти и газа энергетического сектора нашей страны в углеродно-нейтральную экономику к 2060 году.

Для спасения нашей планеты необходимы инвестиции в невиданных ранее объемах.

Однако борьба с изменением климата не может происходить ценой развития или модернизации.

Поэтому на Конференции по климату COP27, которая пройдет позже в этом году, государства-члены, а также глобальное бизнес-сообщество должны вновь увеличить свои обязательства по финансированию климатически значимой деятельности.

Эта повестка напрямую связана с глобальным кризисом в области продовольственной безопасности. Моя страна, будучи седьмым крупнейшим производителем зерна в мире, является житницей Центральной Азии. Мы привержены использованию данного сельскохозяйственного потенциала для борьбы с глобальным недостатком продовольствия.

Казахстан будет и впредь выступать надежным поставщиком зерна и других социально значимых продовольственных товаров, прежде всего, самым бедным странам. Мы также намерены усилить сотрудничество с Исламской организацией по продовольственной безопасности, расположенной в Казахстане, а также с агентствами ООН.

В этой связи крайне важно вывести продовольствие и удобрения из-под всевозможных санкций и ограничений.

Хочу повторить, текущие экономические и социальные потрясения требуют коллективных усилий.

Приверженность Повестке дня до 2030 года продолжает оставаться неотъемлемой частью нашей национальной и глобальной повестки.

Более того, для восстановления глобальной экономики важны режимы добросовестной торговли.

В данном контексте хотел бы подчеркнуть конструктивные решения, принятые на 12-й Министерской конференции ВТО, проведенной под председательством Казахстана.

Текущая геополитическая ситуация также подчеркивает важность надежной и диверсифицированной глобальной транзитной и транспортной инфраструктуры.

Мы наблюдаем эту ситуацию и в нашем регионе. Казахстан – самая большая страна, не имеющая выхода к морю – предоставляет критически важный сухопутный коридор из Азии в Европу.

Транскаспийскому международному транспортному маршруту или «Среднему коридору» придан новый импульс. В ближайшие годы мы ожидаем значительное увеличение грузопотока через Казахстан.

Нам необходимо обеспечить позицию Каспийского моря в качестве моря мира и новых возможностей.

В предстоящие месяцы Казахстан окажет помочь в смягчении немедленных последствий ограниченного доступа к энергоресурсам и критическому сырью, возникшему вследствие сбоев в торговых цепочках и цепочках поставок.

В долгосрочной перспективе мы стремимся диверсифицировать источники энергии, уделяя особое внимание зеленому водороду и возобновляемым источникам энергии.

Говоря о Центральной Азии, мы должны помнить, что она уже является регионом с широкими возможностями для международного сотрудничества.

Совместно с нашими центрально-азиатскими партнерами мы привержены усилению политического взаимодействия и углублению экономических связей в целях дальнейшего развития региона.

Мы привержены поддержанию добрососедских отношений и стремимся к диверсификации нашего сотрудничества.

Данное убеждение основано на наших значительных природных и сельскохозяйственных ресурсах, человеческом капитале и транзитном потенциале. Мы являемся буферным рынком между Востоком и Западом, Югом и Севером.

Мы намерены продолжать совместную работу со всеми заинтересованными сторонами для решения вопросов актуальной региональной повестки, которые включают проблемы изменения климата, Аральского моря, рационального использования водных ресурсов, делимитации границ, борьбы с экстремизмом и расширения внутрирегиональной торговли.

Поэтому мы считаем важным открыть Региональный центр ООН по ЦУР для Центральной Азии и Афганистана в городе Алматы.

Казахстан хотел бы видеть будущий Афганистан по-настоящему независимым, нейтральным, единым, процветающим государством, поддерживающим мирные взаимоотношения с соседними странами.

Потому мы поддерживаем сложный процесс формирования государственности в этой стране, в том числе оказывая жизненно важную гуманитарную помощь.

Уважаемые коллеги!

В качестве Президента Казахстана я привержен построению Справедливого Казахстана, в котором каждый гражданин имеет равные возможности, права и защиту.

В моей стране должна торжествовать справедливость. Закон и порядок станут основой нашего общества.

Самая важная часть этого пути – это направленные на преобразования политические реформы.

В предстоящие месяцы в Казахстане состоятся президентские и парламентские выборы. Я предложил ограничить президентские полномочия одним семилетним сроком. Это настоящий прорыв в развитии демократии в Казахстане.

В то же время, мы будем строго придерживаться моей формулы «сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство». Я убежден, что эта формула в полной мере соответствует национальным интересам Казахстана.

Мы также нацелены на демонополизацию экономики.

Мы предпринимаем шаги по вовлечению наиболее обеспеченной части нашего общества в построение Справедливого Казахстана, а также диверсификацию экономики и увеличение инвестиций в человеческий капитал.

Недавно я инициировал использование средств Национального фонда для детей. С 2024 года 50% от инвестиционных доходов Национального фонда благосостояния будут отчисляться на специальные сберегательные счета детей до достижения ими совершеннолетия. Эти средства могут быть направлены на образовательные цели или на приобретение жилья.

Сегодня специальный частный благотворительный фонд «Народу Казахстана» также оказывает помощь обычным гражданам в вопросах здравоохранения, образования и социального обеспечения.

Мы нацелены на дальнейшее расширение прав и возможностей женщин и обеспечение их участия в экономической и общественной жизни.

Всеобъемлющая национальная трансформация – непростой процесс, и на этом пути нас ждут определенные сложности.

Но если мы хотим оправдать ожидания граждан Казахстана, мы не свернем с этого стратегического пути!

За последние три года мы провели значительные трансформации, реализовав четыре пакета политических реформ.

Например, новые законы, принятые Парламентом, упростили регистрацию политических партий и сократили порог для прохождения партий в Парламент с 7% до 5%.

Для содействия более широкому вовлечению граждан в государственное управление действует обязательная 30-процентная квота для женщин и молодежи в избирательных списках партий.

Для увеличения подотчетности органов местного управления введены прямые выборы местных акимов.

Для содействия развитию культуры открытости между обществом и властью мы внесли изменения в закон о мирных собраниях, для проведения которых более не требуется получение согласия органов государственной власти.

В Казахстане была отменена смертная казнь в соответствии с международными обязательствами в рамках общепризнанных прав человека на жизнь и человеческое достоинство.

Справедливый Казахстан строится на нашей многонациональной и многоконфессиональной солидарности. Мы будем строго следовать принципу «единство в многообразии».

На прошлой неделе в Казахстане был успешно проведен VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий.

На Съезде еще раз была подчеркнута важность религиозной терпимости, диалога и мирного решения вопросов. Мы готовы строить мосты и предоставлять площадки для диалога, когда это необходимо.

Уважаемые друзья!

В этом году исполняется 30 лет установлению партнерства между Казахстаном и ООН.

ООН внесла большой вклад в формирование и укрепление независимого Казахстана.

Все это время мы работали над достижением целей, изложенных в Уставе ООН, во всех основных органах Организации, начиная с ЭКОСОС и Совета по правам человека и заканчивая Советом Безопасности.

Никогда ранее не было такой необходимости в ответственном лидерстве на благо будущих поколений.

Память о прошлом требует от нас ответственности за наше будущее.

Вместе с вами мы не пожалеем сил на построение более безопасного, устойчивого и процветающего глобального общества.

Спасибо.