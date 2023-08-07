Выявлять монополистов на товарном рынке будут по-новому методу в Казахстане

Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана усовершенствовало Методика проведения анализа состояния конкуренции на товарных рынках, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АЗРК.

Фото: gov.kz

Новые изменения в методике призваны оптимизировать процесс определения уровня конкуренции, выявления субъектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение, и разработки комплекса мер, направленных на защиту и развитие конкуренции.

Так, одним из основных новшеств обновленной редакции методики является разделение анализа товарного рынка на плановый и внеплановый.

Плановый анализ будет применяться в качестве инструмента институционального развития конкуренции. Данный механизм будет ориентирован на выявление системных проблем функционирования товарных рынков, в том числе связанных с законодательными ограничениями и административными барьерами для конкуренции.

При плановом анализе будет проводиться оценка:

- частоты появления новых продавцов на товарном рынке;

- открытости для межрегиональной и международной торговли;

- уровня технического развития субъектов рынка;

- соотношения размера прибыли и издержек привлечения капитала для субъектов рынка, имеющих долю более 35%;

- инновационной деятельности и маркетинговой стратегии продавцов;

- степени взаимозависимости конкурирующих субъектов рынка.

Вместе с тем методом опроса и экспертных оценок будет определяться состав потенциальных продавцов. Преодолимость барьеров входа на товарный рынок будет оцениваться по частоте появления новых субъектов на товарном рынке.

Срок проведения планового анализа сокращен с 12 до 6 месяцев.

Внеплановый анализ будет применяться в качестве инструмента регулирования конкуренции и оперативного реагирования. Он ориентирован на выявление доминирующего или монопольного положения субъекта рынка при рассмотрении признаков нарушений, регулировании экономической концентрации и оценке целесообразности государственного участия в предпринимательстве.

При проведении внепланового анализа:

- упрощены процедуры проведения теста гипотетического монополиста;

- упрощено определение критериев взаимозаменяемости товаров, географических границ и временного интервала исследования товарного рынка;

- конкретизированы источники сбора информации для проведения внепланового анализа.

Для оптимизации срока проведения анализа предусмотрена возможность использования результатов предыдущих анализов за последние 3 года в части критериев взаимозаменяемости товаров и границ товарного рынка.

Сроки проведения анализа сокращены с 12 месяцев до 3 месяцев, в зависимости от концентрации товарного рынка.

Заключения результатов будут публиковаться на сайте АЗРК, за исключением информации, содержащей государственные секреты и иную охраняемую законом тайну.

Новые подходы к анализу состояния конкуренции позволят более эффективно выявлять монопольные позиции и защищать интересы бизнеса.

Перечень плановых анализов товарных рынков будет ежегодно утверждаться АЗРК и размещаться на официальном интернет-ресурсе до 10 января следующего за отчетным периодом.

Подробнее с методикой можно ознакомиться по ссылке.