Взмывают в небо беркуты

Согласно древней казахской традиции, поздней осенью, как только землю укроет первый снег, охотники отправляются за зимней добычей. Снегопад, случившийся в регионе в минувшие выходные, не стал помехой для проведения очередного турнира по охоте с ловчими птицами «Сонар-2024».

Соревнования, прошедшие в живопис­ных предгорьях Заилийского Алатау, что в окрестностях села Толе-би Енбекшиказахского района, выдались весьма увлекательными. В них приняли участие более 80 беркутчи, приехавших из 13 областей Казахстана, а также Кыргызстана, Китая и Монголии.

Участники перед стартом

Турнир длился три дня. Организаторы из республиканской федерации «Құсбегілік» и акимата Алматинской области разделили его на несколько отборочных этапов, в ходе которых кусбеги традиционно показывали мастерство в таких упражнениях, как «посадка птицы на руку», «охота на лису» и «преследование зайца».

Согласно правилам, участники состязаний выезжают верхом на равнину в сопровождении собак породы тазы. Чтобы поразить добычу, беркут должен точно рассчитать траекторию пикирования. На старте охотник снимает с глаз питомца специальный кожаный чехол томага, подает ему команду и подбрасывает вверх в направлении дичи. В отдельных номинациях соревнуются также соколы-балобаны и ястребы-тетеревятники.

Удобный чапан и малахай – обязательный атрибут соревнований

Примечательно, что добычу беркут может увидеть на расстоянии 2 км. Это самая крупная из ловчих птиц: размах ее крыльев достигает двух метров, а весит она от трех до восьми килограммов. Недаром степняки называют беркута «птичьим Богом». По преданию, человек, приручивший хищную птицу, обретает силу, бесстрашие и мудрость.

В финальную часть турнира вышли спортсмены, показавшие лучшие результаты. Любопытно, что на сей раз хозяева – многократные победители соревнований по охоте с ловчими птицами – уступили пальму первенства конкурентам из других регионов. По решению судей самым зорким и быстрым был признан беркут по кличке Ақбас, который набрал наибольшее число баллов и принес Гран-при своему хозяину – представителю Астаны Ерасылу Серикбекулы. Чемпион признался, что к турниру готовился тщательно, ежедневно тренируя своего питомца. Иначе нельзя, птица может набрать лишний вес и потерять сноровку.

Молодежь перенимает навыки старинного ремесла

Серебряным призером стал потомственный кусбеги из Текели Буркитбай Жасулан, участвующий в «Сонаре» уже в 15-й раз. Приз за третье место получил житель области Абай Ринат Алимгазин.

Среди соколятников отличился карагандинец Танат Оспанкулов, а в номинации «Қаршыға» (ястреб-тетеревятник) победу праздновал Бексултан Сейтжан из аула Нура Алматинской области, где имеется единственная в республике мас­терская по изготовлению амуниции для ловчих птиц.

Девушки соревнуются наравне с парнями

Общий призовой фонд турнира сос­тавил 3 млн тенге, казахстанские спорт­смены заняли пьедестал почета во всех номинациях. Вручая награды призерам, вице-президент республиканской федерации «Құсбегілік», главный судья турнира Багдат Муптекекызы напомнила, что ремесло кусбеги имеет историю, уходящую в глубь веков. Об этом свидетельствуют древние наскальные рисунки, на которых изображены люди с беркутами в руках. По преданиям, в старину прирученных ловчих птиц держали почти в каждой юрте. Это исконно казахский бренд, феномен кочевой культуры.

– Не случайно беркут запечатлен на государственном флаге как символ нашей страны, – подчеркнула пропагандист национальных видов спорта. – Мы уже в 26-й раз проводим турнир «Сонар», который приобрел международный масштаб. Из года в год кусбеги демонстрируют великолепное мастерство в деле приручения этих гордых и красивых птиц. Наша задача – передать эти навыки подрастающему поколению, для чего были открыты школы беркутчи в Кокшетау, Караганде, Таразе, Атырау и других регионах.

По оценкам специалистов, у охоты с ловчими птицами большие перспективы. В частности, значительно увеличился призовой фонд соревнований. Еще лет десять назад за первое место в республиканских турнирах вручали всего 100 тыс. тенге, а сегодня эта сумма достигает 1 млн тенге. Организаторов также радует, что с каждым годом в состязаниях участвуют все больше девушек.