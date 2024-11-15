Взмывают в небо беркуты Общество 15 ноября 2024 г. 6:00 14 Асет Калымов собственный корреспондент по Алматинской области Кусбеги готовились к состязаниям тщательно, ежедневно тренируя своих питомцев фото предоставлено организаторами Согласно древней казахской традиции, поздней осенью, как только землю укроет первый снег, охотники отправляются за зимней добычей. Снегопад, случившийся в регионе в минувшие выходные, не стал помехой для проведения очередного турнира по охоте с ловчими птицами «Сонар-2024». Соревнования, прошедшие в живописных предгорьях Заилийского Алатау, что в окрестностях села Толе-би Енбекшиказахского района, выдались весьма увлекательными. В них приняли участие более 80 беркутчи, приехавших из 13 областей Казахстана, а также Кыргызстана, Китая и Монголии. Участники перед стартом Турнир длился три дня. Организаторы из республиканской федерации «Құсбегілік» и акимата Алматинской области разделили его на несколько отборочных этапов, в ходе которых кусбеги традиционно показывали мастерство в таких упражнениях, как «посадка птицы на руку», «охота на лису» и «преследование зайца». Согласно правилам, участники состязаний выезжают верхом на равнину в сопровождении собак породы тазы. Чтобы поразить добычу, беркут должен точно рассчитать траекторию пикирования. На старте охотник снимает с глаз питомца специальный кожаный чехол томага, подает ему команду и подбрасывает вверх в направлении дичи. В отдельных номинациях соревнуются также соколы-балобаны и ястребы-тетеревятники. Удобный чапан и малахай – обязательный атрибут соревнований Примечательно, что добычу беркут может увидеть на расстоянии 2 км. Это самая крупная из ловчих птиц: размах ее крыльев достигает двух метров, а весит она от трех до восьми килограммов. Недаром степняки называют беркута «птичьим Богом». По преданию, человек, приручивший хищную птицу, обретает силу, бесстрашие и мудрость. В финальную часть турнира вышли спортсмены, показавшие лучшие результаты. Любопытно, что на сей раз хозяева – многократные победители соревнований по охоте с ловчими птицами – уступили пальму первенства конкурентам из других регионов. По решению судей самым зорким и быстрым был признан беркут по кличке Ақбас, который набрал наибольшее число баллов и принес Гран-при своему хозяину – представителю Астаны Ерасылу Серикбекулы. Чемпион признался, что к турниру готовился тщательно, ежедневно тренируя своего питомца. Иначе нельзя, птица может набрать лишний вес и потерять сноровку. Молодежь перенимает навыки старинного ремесла Серебряным призером стал потомственный кусбеги из Текели Буркитбай Жасулан, участвующий в «Сонаре» уже в 15-й раз. Приз за третье место получил житель области Абай Ринат Алимгазин. Среди соколятников отличился карагандинец Танат Оспанкулов, а в номинации «Қаршыға» (ястреб-тетеревятник) победу праздновал Бексултан Сейтжан из аула Нура Алматинской области, где имеется единственная в республике мастерская по изготовлению амуниции для ловчих птиц. Девушки соревнуются наравне с парнями Общий призовой фонд турнира составил 3 млн тенге, казахстанские спортсмены заняли пьедестал почета во всех номинациях. Вручая награды призерам, вице-президент республиканской федерации «Құсбегілік», главный судья турнира Багдат Муптекекызы напомнила, что ремесло кусбеги имеет историю, уходящую в глубь веков. Об этом свидетельствуют древние наскальные рисунки, на которых изображены люди с беркутами в руках. По преданиям, в старину прирученных ловчих птиц держали почти в каждой юрте. Это исконно казахский бренд, феномен кочевой культуры. – Не случайно беркут запечатлен на государственном флаге как символ нашей страны, – подчеркнула пропагандист национальных видов спорта. – Мы уже в 26-й раз проводим турнир «Сонар», который приобрел международный масштаб. Из года в год кусбеги демонстрируют великолепное мастерство в деле приручения этих гордых и красивых птиц. Наша задача – передать эти навыки подрастающему поколению, для чего были открыты школы беркутчи в Кокшетау, Караганде, Таразе, Атырау и других регионах. По оценкам специалистов, у охоты с ловчими птицами большие перспективы. В частности, значительно увеличился призовой фонд соревнований. Еще лет десять назад за первое место в республиканских турнирах вручали всего 100 тыс. тенге, а сегодня эта сумма достигает 1 млн тенге. Организаторов также радует, что с каждым годом в состязаниях участвуют все больше девушек. #соревнования #беркутчи #Сонар-2024 #кусбеги