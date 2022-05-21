Взрыв прогремел около роддома в Шымкенте

Взрыв прогремел около роддома в Шымкенте, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.

Сегодня в 12:06 часов на телефон 102 поступило сообщение о взрыве по улице Г. Иляева в Шымкенте. На место сразу же выехали руководство Департамента полиции города, следственно-оперативная группа и сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям.

По прибытии установлено, что в результате взрыва уничтожено здание межбольничной аптеки 138, где производят физраствор. Пожар, возникший в результате взрыва, полностью локализован сотрудниками ДЧС.

По предварительным данным, причиной взрыва стало газовое скопление.

На месте погиб сторож. Других пострадавших нет.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.