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Взрыв прогремел около роддома в Шымкенте
Взрыв прогремел около роддома в Шымкенте, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.
Сегодня в 12:06 часов на телефон 102 поступило сообщение о взрыве по улице Г. Иляева в Шымкенте. На место сразу же выехали руководство Департамента полиции города, следственно-оперативная группа и сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям.
По прибытии установлено, что в результате взрыва уничтожено здание межбольничной аптеки 138, где производят физраствор. Пожар, возникший в результате взрыва, полностью локализован сотрудниками ДЧС.
По предварительным данным, причиной взрыва стало газовое скопление.
На месте погиб сторож. Других пострадавших нет.
Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.