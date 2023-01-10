Взрыв в многоэтажке Караганды: обнаружены тела трех погибших

Пожар в многоэтажном доме в городе Караганде потушен. В квартире, где произошел взрыв, найдены тела трех погибших, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

Скриншот с видео ДЧС Карагандинской области

Напомним, 10 января в 21:29 спасателям поступило сообщение о пожаре по проспекту Республики, 18/2.

«В 16-этажном одноподъездном 127-квартирном жилом доме в квартире на 8-м этаже произошел взрыв газа с последующим горением и обрушением межэтажных плит перекрытия и перегородок (площадь устанавливается).

В ходе разведки обнаружены тела трех человек (предположительно, двух мужчин и женщины)», – проинформировали в МЧС.

Как уточнил начальник областного Департамента по чрезвычайным ситуациям Мурат Катпанов, при ЧС пострадал 1 человек, который выпрыгнул с 3-го этажа. Сейчас он находится в медучреждении.

Огнеборцы сумели локализовать пожар в 22:37 и потушить в 22:55. Причина пожара устанавливается.

На месте работают 88 человек и 23 единицы техники подразделений МЧС.

Из квартир с помощью спасательных колпаков спасли 11 человек (из них 2 детей) и эвакуировали 110 жильцов. Они обогреваются в 3 вахтовых автобусах ДЧС Карагандинской области.