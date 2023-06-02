Взрыв в оружейном магазине в Костанае: директору вынесли приговор

Суд признал Сергея Бескровного виновным. Он взят под стражу в зале суда.

Фото: Kazpravda.kz

В Костанае оглашен приговор по делу о взрыве в «Оружейной палате», где пострадали несколько человек. Директор приговорен к пяти годам лишения свободы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Суд признал виновным Бескровного Сергея Васильевича в совершении преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с лишением права занимать руководящие должности», - сообщили в суде.

Отбывать наказание Бескровный будет в учреждении минимальной безопасности. Он взят под стражу в зале суда.

Напомним, 3 сентября прошлого года произошел крупный пожар в оружейном магазине в Костанае. В результате взрыва и пожара в «Оружейной Палате» погибло 4 человека, пострадали 7.