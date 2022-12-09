Взятки не гладки

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Анастасия Михайлова

Чаще всего коррупционные риски встречаются в дорожной и социальной сферах.

Антикоррупционная служба Казахстана проводит превентивную работу по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных преступлений. Проще говоря, акцентирует внимание на недопущении совершения социального зла, стараясь действовать на опережение. Для этого в свое время и была разработана Карта коррупционных рисков. Вот только количество любителей брать «на лапу» до сих пор не сведено к нулю. Более того, есть отрасли, где взяточничество цветет всеми красками.

– С 2023 по 2025 год на средний ремонт дорог планируется выделить 643 миллиарда тенге, – проинформировал во время брифинга в СЦК руководитель службы превенции Агентства РК по противодействию коррупции Саян Ахметжанов. – Почти 73% от всех проведенных дорожных работ относится к этому виду ремонта. Анализ показал, что именно здесь больше всего коррупционных рисков.

По словам спикера, причин тому несколько. Во-первых, технадзор проводится на усмотрение заказчика, а авторский надзор и архитектурно-строительный контроль вообще не предусмотрены. Кроме того, в большинстве случаев заказчик контролирует исполнение договорных обязательств как подрядчика, так и технадзора. В результате последний находится в зависимом положении от заказчика, заинтересованного в приемке объекта и освоении бюджета без «проволочек».

– Третье – аффилированность участников строительного процесса. Специалист по технадзору может работать в компании-подрядчике. Низкие сроки гарантийных обязательств тоже играют свою роль. Они варьируются от 1 до 3 лет, тогда как в странах ОЭСР гарантия на дорожное покрытие составляет до 10 лет, – добавил руководитель службы.

Также не следует забывать, что из-за отсутствия в открытых источниках списка дорог, находящихся на гарантии, общественный мониторинг фактически не проводится, а ввиду сезонного дефицита битума возрастает риск отклонения от нормативов и приемки некачественных работ. Но самое печальное, что дорожная отрасль далеко не единственная «отличившаяся» сфера.

Коррупционные риски встречаются повсеместно, особенно если речь идет о бюджетных средствах. Так, более трех лет строительство школы села Кумжарган Мугалжарского района Актюбинской области было заморожено. Долгострой признан проблемным строительным объектом в регионе и был отражен в Карте коррупционных рисков.

– В ходе досудебного расследования по уголовному делу в отношении АО «СПК «Актобе» виновные лица возместили ущерб на 197 миллионов тенге. Основная часть возвращенных средств направлена на завершение строительства сельской школы. Одной социальной проблемой в регионе станет меньше. Остаток используют для строительства крупной workout-площадки, – сказал Саян Ахметжанов.

В ходе брифинга самый главный вопрос, который интересовал журналистов, – коррумпированность в отрасли ЖКХ. В частности, корреспондентов волновала ситуация на Экибастузской ТЭЦ, мол, были ли там выявлены факты взяточничества. Тем более раньше уже звучала информация, что в сфере энергетики страны имеется большее количество коррупционных рисков. Отвечая на этот вопрос, спикер отметил, что они не могут озвучивать какие-либо сведения, поскольку досудебное расследование ведется надзорным органом.

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