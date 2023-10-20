Контрабандистку задержали на взятке в аэропорту Астаны

В отношении нее начато досудебное расследование

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Нарушительница планировала ввезти контрабандные ювелирные изделия из Турции, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как выяснили в департаменте АФМ по Астане, стоимость брендовых ювелирных изделий – 57 млн тенге.

Кроме того, за беспрепятственное пересечение, досмотр и таможенное оформление багажа указанная гражданка дала 860 тыс. тенге должностному лицу таможенного поста столичного аэропорта.

Судом в отношении подозреваемых санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до двух месяцев, добавили в департаменте.



