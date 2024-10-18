Взыскать с учителей переплаченные им 42 млн тенге хотели в Уральске

Администрация Серебряковской средней общеобразовательной школы Уральска ЗКО направила в суд иск о взыскании с 75 педагогов учебного заведения излишне выплаченных им из бюджета заработной платы в более 42 млн тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Верховный суд

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В обоснование иска приведено заключение госаудита.

Следственным органом было возбуждено уголовное дело в отношении главного бухгалтера школы, и Уральским горсудом она была признана виновной с назначением наказания.

«В рамках уголовного дела госаудитом школы выявлены финансовые правонарушения по необоснованному перечислению заработной платы в 42 млн тенге с выводом дебиторской задолженности по зарплате 75 педагогам за 2021-2022 годы», - говорится в сообщении суда.

В суде представители администрации школы не смогли представить доказательств, подтверждающих совершение педагогами противоправных действий, вследствие чего им была осуществлена такая переплата.

«Суд №2 Уральска в связи с этим оставил иск школы без удовлетворения, указав, что при отсутствии в нормах трудового и гражданского законодательств недобросовестного отношения к работе работников или бухгалтерской ошибки оснований для взыскания суммы не имеется», - отмечено в сообщении.

Апелляция оставила жалобу без удовлетворения, а решение суда без изменения.