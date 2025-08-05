WBO назвала королем Жанибека Алимханулы

Бокс
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В организации отметили, что он - особенный талант из Казахстана

Фото Нургали Жумагазы

Всемирная боксёрская организация (WBO) охарактеризовала своего чемпиона в среднем весе - казахстанца Жанибека Алимханулы (17-0, 12 KO), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

"Король Жанибек. Особенный талант из Казахстана", - гласит публикация WBO.

Ранее организация (WBO) призвала запустить процесс переговоров о проведении отборочного поединка в среднем весе между британцем Дензелом Бентли (21-3-1, 17 КО) и венесуэльцем Эндри Сааведрой (17-1-1, 14 КО). Победитель этого противостояния получит бой с обладателем пояса, который на данный момент принадлежит уроженцу Жыланды.

Отметим, что помимо пояса WBO, Алимханулы также является чемпионом мира в среднем весе по версии Международной боксёрской федерации (IBF).

 

#чемпион #WBO #король #Алимханулы

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