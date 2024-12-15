XII кинофестиваль «Бастау» объявил победителей

Кино
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В Алматы завершился XII Международный кинофестиваль студенческих и дебютных фильмов «Бастау», передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба фестиваля

Церемония закрытия состоялось в Atrium Grand Hall в AlmaU, где были объявлены победители конкурсной программы BASTAU SHORTS.

Приз за Лучший игровой короткометражный фильм получила польская картина Son of Happiness режиссера Доминика Мирецки. Лучшей анимационной лентой стала работа из Украины под названием «Обіруч». А в документальной секции главный приз забрала отечественная картина Menin Terminatorsham. Особого упоминания жюри удостоилась работа из Словакии под названием «Профессиональный родитель».

«Самое трудное в кино – это начать. А самая главная задача нашего фестиваля – именно помочь молодым ребятам, юным талантам начать снимать. Поддержать их в начале пути. Это большая работа. Несмотря на все трудности мы справились и в этом году. Хочу сказать большое спасибо всем, кто поддержал наш фестиваль», - говорит президент «Бастау» Сергей Азимов.

На фестивале также по традиции работало Студенческое жюри, которые тоже выбрали своего победителя. Им стала еще одна картина из Польши - Hi grandpa Александра Покульского. Особо отметили студенты и казахстанский проект под названием «Ноябрь» дебютанта Махамбета Мырза.

«Это моя дебютная работа, которую я снял на первом курсе. Сейчас я уже учусь на втором курсе в академии искусств. А это уже третий фестиваль, где я участвую. Был в Москве, только что вот прилетел из Турции. Очень рад, что первую награду получил у себя на родине. Я горжусь этим. Моя картина про наших бабушек и дедушек, которые живут в ауле и зарабатывают на жизнь честным трудом». – отметил дебютант, известный тиктокер Махамбет Мырза.

Кроме этого, приз НЕТПАК – всемирной организации по продвижению азиатского кино забрала турецкая лента Vaziyet. Еще один Приз от имени президента фестиваля за «Яркий дебют» получила документальная картина «Пряники для ее отца, моего прадеда, ее деда» режиссера Алины Мустафиной.

Также на церемонии стали известны имена победителей второго питчинга мастерской Almaty Film Lab для режиссёров с проектами короткометражных игровых и документальных дебютных фильмов, которые получать финансовую поддержку для дальнейшего производства своих проектов. Счастливчиками стали – Мира Абдрахманова с проектом «Аяулым» и Дастан Тусупбеков с работой под названием «Ненасытные люди».

Завершилась церемония демонстрацией трех короткометражных фильмов-победителей прошлогоднего питчинга. Это фильмы «Аң» режиссера Яны Альжановой, «Пассажиры» Жамили Сахари, а также «Әдемі» Фаризы Танай.

Напомним, что в этом году в конкурсную программу поступило свыше 500 заявок, из которых были отобраны 43 картины, представляющие 28 стран. Также на открытии были вручены особые призы за вклад в развитие отечественной киноиндустрии нашим акскалам - Асанали Ашимову, Рахману Альшанову и Канату Абишеву. Организаторами фестиваля традиционно выступили кинокомпании Tanaris Production и A-Team при поддержке Акимата города Алматы.

#кино #Сергей Азимов #кинофестиваль «Бастау»

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