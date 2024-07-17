Я б в кондитеры пошел, пусть меня научат!

Общество
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Елена Левкович
корреспондент

Более 30 подростков с особыми потребностями стали выпускниками пилотного проекта по получению рабочей специальности

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В Астане прошла церемония вручения свидетельств выпускникам пилотного проекта «Учебно-производственные комбинаты для подростков с особыми образовательными потребностями». УПК для учащихся 7–11-х классов с особыми образовательными потребностями начали работу в начале 2024 года на базе двух столичных колледжей. Участниками проекта стали 34 подростка от 13 до 18 лет с аутизмом, синдромом Дауна, синдромом Аперта, эпилепсией, легкой степенью умственной отсталости, синдромом Туретта, задерж­кой психического развития и задержкой психо-речевого развития.

– Этот этап – своеобразная прослойка перед началом серьезного профессионального обучения. Пилотный проект был задуман и запущен после того, как фонд стал получать все больше обращений от родителей, – поделилась перед торжественным моментом председатель попечительского совета фонда «Болашақ» Динара Гаплан. – Мы брейнстормили и решили: проекту быть! Отдельно отмечу, в проекте получилась особая концентрация ребят с аутизмом, потому что для таких детей до недавнего времени не было специальных программ обучения, они оставались за бортом большинства обучающих программ. Мы же совмес­тили всех желающих, договорившись с учебными заведениями о выделении нам сразу четырех специальностей – швейное дело, повар, кондитер и художественное ремесло. Наиболее востребованными оказались кулинарные направления.

По словам главы совета, проект реализуется фондом «Болашақ» в рамках программы «Каждый ребенок достоин школы» при поддержке акимата Астаны и партии «Amanat». Сейчас рассмат­ривается возможность передачи этого формата на поруки акимату.

– Наша задача – продумать идею, запустить пилот и в случае удачного его воплощения ставить вопрос о передаче его в зону ответственности местных исполнительных органов. Пока мы еще в процессе налаживания нормативно-правовой базы, решаем вопросы с участвую­щими в проекте колледжами. Я очень благодарна столичному акимату за столь активное содействие в этом (поддержка лиц с особыми образовательными потребностями – Авт.) направлении. Благодаря совместным усилиям нам всего за полгода удалось открыть 10 инклюзивных детских садов. Чтобы вы понимали: прежде на организацию уходило пару лет. И это не предел. Еще в 20 столичных садах будут созданы площадки для обучения и воспитания особенных ребят, – отметила Динара Гаплан.

В фонде подчеркивают: у Астаны есть все предпосылки стать отечественным центром инклюзии. Говоря о задействованности других городов, отмечают, что здесь важна инициатива родителей, как и произошло в столице: назрела необходимость – родился и проект.

Одним из выпускников пилотного проекта стал Асылбек Сатинов. На выпускной он пришел с мамой Алмагуль, которая всей душой переживала за успехи сына.

– Занятия длились пять месяцев. Асыл­бек посещал образовательную школу, поэтому совмещал учебу с курсами, которые проходили два раза в неделю по три часа. Мы с ним как-то сразу определились, что он пойдет осваивать пекарское дело. Он и раньше помогал мне по кухне, обожает возиться с тестом. А теперь я у него получаюсь ассистентом, уже он мне подсказывает, чего, сколько и куда добавить, как взбить, – рассказывает взволнованная родительница.

Алмагуль добавляет, что курсы для Асылбека – это не просто возможность получить сертификат. Это реальная возможность развиваться дальше. Ориентир задан, у сына есть четкая цель – продолжить обучение в колледже, куда он уже и поступил.

– Вы не представляете, как мне было приятно, когда сын поздравил меня на 8 марта собственноручно приготовленным трайфлом! Он и своих школьных учителей изумил – на выпускном в 11-м классе угостил их своей выпечкой. Увлеченность этим делом сделала его гораздо спокойнее, сосредоточеннее, ответственнее. Усвоил учительскую муд­рость: с тестом надо работать только в хорошем настроении. Теперь, приступая к выпечке, настраивается на хороший лад: «Обязательно вкусно получится!» – улыбается Алмагуль, отметившая отдельный плюс профподготовки и для родителей – в процессе обучения сдружились мамы ребят.

Ну и главный результат – 8 выпускников УПК поступили в колледж, а значит, полноценно смогут овладеть полюбившейся профессией. Кроме того, открыт к сотрудничеству столичный бизнес, кого-то из ребят уже пригласили на оплачиваемую стажировку!

Одним из таких предпринимателей стал основатель сети семейных кафе Адилет Закиев. Будучи сам человеком с инвалидностью, бизнесмен прекрасно понимает важность такой поддержки.

– Когда мы узнали о существовании таких курсов и последующей необходимости создать для ребят инклюзивную рабочую среду, решили привлечь пока двоих выпускников-кондитеров к нашему делу. Посмотрим, оценим, насколько мы можем быть полезны друг другу, и в дальнейшем будем приглашать на работу и других ребят с особыми потребностями. Работа будет оплачиваться в обязательном порядке, с учетом рабочих часов. Сказать точно о размере оклада пока не могу – все зависит от того, сколько сами ребята смогут и захотят трудиться, – заключил предприниматель.

#программа #Образование #подростки #инклюзия #специальность

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