«Я сразу смазал карту будня, плеснувши краску из стакана…»
132
Сергей Наговицын
Эти строки из стихотворения Владимира Маяковского – первое, что вспоминается при посещении выставки Саяна Байгалиева Matte(r)reality в Государственном музее искусств им. А. Кастеева. А еще приходит осознание – тут что-то не так. Ничего сверхординарного, что не вкладывалось бы в современные концепции постпостмодернизма здесь нет, все вроде бы выглядит вполне органично. Но проблема в том, что органичность эта где-то на грани фола. А может, и немного за этой невидимой гранью.